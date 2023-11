Como a María y a la China: aseguran que Rusherking engañó a su novia con la mejor amiga

Hace poco más de un año, cuando Rusherking comenzó a salir con Eugenia 'La China' Suárez, los rumores sobre una infidelidad a María Becerra comenzaron a sonar cada vez con más fuerza. Es que la cantante con la que estuvo durante dos años, sospechaba que él conocía y se chateaba desde hacía mucho tiempo con la ex de Benjamín Vicuña. Pero lo mismo sucedió cuando le puso un punto final a su relación con La China. De un día para el otro, él la dejó y se fue del país. Ahí conoció a Mar Lucas, una famosa influencer de España. Ahora, tras romper la relación, los rumores de infidelidad vuelven a crecer. Aunque esta vez, todo apunta a la mejor amiga de Mar.

En el ojo de la tormenta y mientras el conflicto sale a la luz, los fans de Mar lo insultan por redes. Pero él mantiene el silencio y las salidas nocturnas junto a quien fuera la mejor amiga de su pareja desde hace años. Según comentan en Madrid, el cantante fue visto en una discoteca mientras se besaba con Clara Cremaschi, otra influencer y quien fuera la mejor amiga de Mar. Eso llegó a oídos de la joven y la relación explotó.

"Se anda diciendo que él anda con Clara pero él lo niega en su canal de difusión. Cremashi lo niega porque ellas eran amigas", escribieron en la cuenta de Instagram Gossipeame, presentando fotos de ambos juntos en un boliche. Mientras que el chimento se viralizó en TikTok, Mar dejó de seguir a su mejor amiga en las redes y escribió en la red social X: : "No se puede confiar en nadie". La frase parecería apuntar contra su mejor amiga.

Lo cierto es que, como sucede en estos casos, el único que debería dar explicaciones es él ya que se encontraba en pareja. Y como se sabe, es una actitud recurrente que tomó con casi todas sus parejas. Con María, por ejemplo, luego de q

ue ella lo acompañara a crecer en su carrera, lo bancara en sus peores momentos y hasta le presentara productores muy importantes, se cree que Rusherking la dejó tras engañarla en incontables veces, hasta con la China

En el caso de la China, la historia parece que se repitió. En abril de 2023Suárez y Thomas Nicolás Tobar, tal es su nombre real, confirmaron su separación tras 10 meses de noviazgo, a través de un posteo en Instagram. Los rumores comenzaron a resonar con fuerza luego de que sus fans notaran que ya no publicaban fotos juntos.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste", decía al comienzo del posteo la China. Y completó: "Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

Por su parte, Rusher afirmó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, porque hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro. Ella es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida". El tiempo le dio la razón a las supuestas infidelidades y enseguida él blanqueó la relación con Mar, quien para colmo, es muy parecida a la ex de Nicolás Cabré. Ahora parece que ella también fue engaña y, para colmo, con su mejor amiga. Rusher no aprende más.