El Mago sin Dientes y la posibilidad de verlo en el Cantando 2024: "Algún día empezaremos a cantar"

Si hay un personaje que se convirtió en todo un emblema dentro de los formatos que produce y -a veces- conduce Marcelo Tinelli, por encima del imitador de Sandro o el hombre detrás del disfraz de Spider-Man, ese es, sin lugar a dudas, Pablo Cabaleiro, a quien todos conocen por su nombre artístico: El Mago sin Dientes. Lo cierto es que a diferencia de otras oportunidades, esta vez el mediático se hizo presente en el debut del Cantando 2024 para acompañar a su gran amigo, el ex participante de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago, quien no dudó en aceptar la propuesta del gerente de programación de América TV y ser parte del reality de canto.

Para la poca fortuna de Cabaleiro, cuyo alter ego forjó luego de que Ricky Maravilla lo golpeara en la boca y lo dejara sin alguna pieza dental, no pudo escuchar las habilidades vocales del sexagenario debido a que el ciclo que conduce Flor Peña se quedó sin tiempo. De hecho, la actriz lo presentó y al salir a la pista, Alfa se mostró entusiasmado y con el ego por las nubes. "Yo vengo por todo y fijate quién cierra", dijo el ex participante de GH 2022 y agregó: "¡Estoy que exploto!".

Pocos segundos después, se originó un tenso ida y vuelta entre el concursante y la conductora. "Ellos son 'Los pepinos'. El lugar donde vos comías antes de volver a tu casa, una vez nos cruzamos en la ruta 202. Año 97/98 yo venía con un auto convertible y de repente se me para al lado la diosa con una camioneta, parece que venía discutiendo con alguien. Se me para al lado y yo le digo: 'Florencia', y ella me respondió: 'Te importa una mier...'", lanzó Alfa, para sorpresa de Peña.

Fue entonces que la ex Casados con hijos le respondió: "Yo no creo que haya sido solo 'Florencia' lo que me dijo". Y casi de inmediato, se vengó: le dijo que no había más tiempo y que su performance de tango iba a tener que esperar. "¿Es joda esto?", sólo atinó a afirmar Alfa, visiblemente molesto. Lo cierto es que si bien el Mago no pudo ver a su amigo debutar en el Cantando 2024, accedió a hablar con BigBang y aseguró que se animaría a subirse al escenario si le dan la oportunidad.

El Mago y Alfa

Según contó, lleva más de 12 años participante de los programas que produce Tinelli. "Hace ya casi, diría, 12 años desde que empezó aquel famoso Cantando, y siempre estando ahí al ladito de Marcelo apoyando ese programa tan entretenido como todos los formatos que tiene Marcelo, que son programas de entretenimiento, y hacía falta en la televisión argentina un programa de entretenimiento, más aún este año", resaltó, en clara referencia a la crisis económica y social que atraviesa el país.

Sin dudarlo, reveló que esta vez le tocó ser parte del debut del Cantando por el gran lazo de amistad que comparte con Alfa. "Soy muy amigo de Alfa, y Alfa en esta oportunidad va a estar como participante, así que lo estaremos bancando", dijo y ante la consulta sobre si se animaría a cantar, remarcó: "Puede ser, puede ser, pero algún día, tal vez, empezaremos a cantar, quién te dice, pero vamos a guardarlo, vamos a estar ahí, por lo pronto va a estar paradito al costado el Mago".

El Mago sin dientes, una garantía en cada programa de Tinelli

Sobre la actualidad del país, El Mago fue claro y si bien aclaró que votó a Javier Milei, destacó que, según su visión, la economía todavía no se reactivó. "Estamos transitando durante un año de todo lo que estuvimos viviendo en los últimos años. Yo creo que hay que tener un poquito de paciencia para que se empiece a reactivar la economía, yo soy una de esas personas que apostó a este estilo de gobierno, y espero no haberme equivocado", afirmó contundente.

Y cerró: "Todavía falta que se reactive la economía, y uno lo que quiere es lo mejor para el país y para la gente. Yo hoy no me arrepiento, pero voy a dar ese tiempo de lo que venimos, yo creo que un tiempo hay que darle al nuevo gobierno, un año y medio, vamos a suponer. Bueno, ese primer año y medio, yo esperaría a ver si se empieza a ver esa famosa luz al final del túnel, la que hace 20 años no venimos viendo, bueno, ojalá se pueda ver".