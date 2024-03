Juana Viale y Ricardo Darín se sumaron a la disputa entre los artistas y Milei: "Esto es un delirio"

Días atrás, durante su programa, Mirtha Legrand dejó su afinidad con el Gobierno de Javier Milei de lado y con firmeza se pronunció en contra de las versiones que indican el posible cierre del emblemático cine Gaumont, propiedad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ubicado a escasos metros del Congreso Nacional. "Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre", dijo la conductora.

mirthajpg

Además, la diva de los almuerzos resaltó la importancia de preservar este patrimonio cultural. "El cine Gaumont. ¿Qué puedo costar mantener en cine Gaumont? Es terrible esto, fui hace poco ahí y está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del instituto de cine también. Si había alguno que robaba, afuera, que no le den más crédito porque había alguno que robaba", manifestó en su programa.

Sus palabras tuvieron un impacto tan grande que llegaron a oídos de Javier Milei, que decidió compartir un posteo del periodista y politólogo Julio Burdman: "Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales".

Lo que obligó a La Chiqui a redoblar la apuesta contra el mandatario. Sin ir más lejos, a la conductora no le gustó esta propuesta y la calificó de "ridícula". "No sé, no corresponde. Que me manden a comprar el cine es ridículo... Ta da como cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien del Gobierno te van a retrucar... Es desagradable", respondió Mirtha.

El retuit de Milei contra Mirtha.

Además, lanzó una contundente denuncia contra el Gobierno libertario: "Es ridículo, me sorprende mucho cuando reaccionaron así. Yo de este Gobierno no quiero estar en contra porque toman represalias y es muy desagradable". Lo cierto es que tras esta disputa entre la gran diva del país y el líder de La Libertad Avanza (LLA), Juana Viale -nieta de la conductora de El Trece- se metió de lleno en esta disputa y lógicamente se manifestó a favor de Mirtha.

Y como si fuera poco, aseguró que no se puede evaluar la gestión del Gobierno nacional a tan poco de haber asumido. "Tengo esperanza, pero los cambios se sufren. Yo creo que la Argentina con el Gobierno que tenemos hoy en día es doloroso, ojalá se logre un cambio. Me parece que no se puede condenar un Gobierno en sus primeros cien días. Es una papa caliente", dijo la conductora en diálogo con TN.

Consideró que la imagen del presidente de la Nación permanece igual que cuando fue electo. "Al argentino no se le puede pedir más paciencia, pero también entiendo que es un voto que se sostiene. No aumentó ni la imagen negativa ni positiva. La gente que sufre y más le cuesta, el que sostiene el voto de Milei, es el que más la está padeciendo. Hay mucha gente mayor también que lo votó", expuso. Y, en ese sentido, insistió: "Para hacer un cambio hay que hacer cosas distintas".

Ricardo Darín

En otro tramo de la nota con Jonatan Viale, opinó sobre el cruce entre su abuela y Javier Milei por el posible cierre del cine Gaumont. Además dio su parecer ante las recientes críticas de Mirtha a ciertas actitudes del Gobierno. "Me parece que el Presidente es reaccionario cuando algo no es acorde a su pensamiento. Y es raro, porque él es libertario, debería tener más libertad para las posturas", dijo en referencia al tuit que el libertario le dedicó a su abuela. E irónica y con humor, dio a entender que es inviable. "Mi abuela siempre ayudó a los artistas, su vida es eso. Ojalá lo pueda comprar, me encantaría", completó.

Ricardo Darín apuntó contra Milei

El protagonista "Nueve Reinas" también se refirió a las medidas que impulsó el oficialismo contra el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). "Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio", sostuvo el actor con firmeza en diálogo con Clarín.

Por esta razón, propuso que "sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien". Así, sumó a su pedido que "se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí".