El nuevo desaire de Indiana a Nicole, en plena denuncia por "violencia psicológica"

Indiana Cubero está distanciada desde hace más de un año de su mamá, la modelo Nicole Neumann -quien está embarazada de seis meses de su primer hijo varón- y, a pesar de ello, sabe como divertirse con sus hermanas Allegra, Sienna y con Luca, su hermanito menor, fruto del amor su papá entre el exfutbolista Fabián Cubero y la influencer Mica Viciconte.

Allí, la hija más grande de Poroto y Nicole compartió algunas fotos en sus redes sociales, donde se la puede ver en las hamacas con sus hermanos, haciendo tonterías y pasando una tarde a pura risa antes de que vuelva la lluvia torrencial. Feliz de haber pasado el día en familia, la adolescente escribió: "Alguien está mimoso".

Indiana y Luca en la plaza.

Pero la publicación de las fotos familiares con los Cubero no fue una más. Días atrás, cuando la adolescente compartió en sus redes sociales sus primeras fotos como modelo profesional, tanto su madre, como su padre no tardaron en felicitarla con tiernos mensajes en su muro.

¿Qué pasó? Mientras la modelo alimentaba en off los rumores de reconciliación con su hija mayor, Indiana decidió dejar en claro que el vínculo con su padre sigue más firme que nunca y fue a él a quien le agradeció el mensaje, clavándole el "visto" a su mamá.

Mientras que Indiana juega con sus hermanos y continúa viviendo en la casa de Cubero, sus padres comienzan una batalla legal que llegó además a los medios de comunicación, ya que se supo en varias oportunidades que hubo una denuncia entre ambas partes. Pero sin embargo, la más grave es la que le hizo Cubero a Neumann, ya que la acusa de maltratar psicológicamente a Indiana cuando la adolescente todavía vivía bajo su ala.

De acuerdo con lo que trascendió en aquel entonces, Indiana había sido victima de violencia psicológica tanto por parte de su mamá Nicole como Manu Urcera, lo que la decidió a cortar el vínculo durante casi todo un año, hasta que se mostró una reconciliación en octubre pasado, cuando cumplió quince años.

Sin embargo, parece ser que la demanda del exfutbolista volvió a foja cero y esta novedad le cayó muy mal a Nicole, quien no se quedó callada y publicó un sugerente texto en su cuenta de Instagram, aunque sin referirse a la situación de forma directa.

"Te vas a cuestionar mil veces si hay que dejar de ser buena persona, si hay que dejar de darlo todo, si hay que dejar de intentar. Y vas a seguir siendo buena persona, porque el otro es el otro y tú eres tú, y al final, son las acciones las que nos definen, siempre", posteó la modelo embarazada.

Cabe recordar que en otras oportunidades, ella misma fue quien le pidió a los medios de comunicación mantenerse alejados de todo el asunto legal ya que debía responderle solamente a los tribunales e hizo un fuerte descargo, también en la red que es asidua.

"Quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas y comunicadores que no den 'por hechos' acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia. Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un Magistrado ha prohibido que se hable de ellas y de la conflictiva que a todo mi núcleo familiar involucra, prohibición que los destinatarios de ese mandato legal desobedecen permanentemente, incurriendo en nuevas transgresiones a la ley penal", había escrito Nicole Neumann en su momento.

El descargo de Nicole Neumann.

"Ante cada descalificación que he recibido de mi ex esposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde que es en los Tribunales. Y es allí donde daré las explicaciones que correspondan, si es que soy llamada a darlas", manifestó en aquel entonces la modelo, quien precisó en la misma linea que ella solamente se hará cargo de la situación legal en tribunales, pidiendo expresamente que no la hostiguen, ya que recibe una persecución constante de los medios.

"Pues vale mencionar que durante los últimos meses se han tenido por verdades supuestas denuncias de estafa y violencia que me encontrarían como 'responsable', que son inexistentes y falaces, que solo responden a operaciones de prensa malintencionadas con el claro objetivo de desacreditar públicamente y, quizás, de desestabilizarme en este momento en el que soy más vulnerable por mi avanzado estado de gestación. Por favor no sean funcionales a la violencia que infundadamente estoy recibiendo en este momento. Soy madre y mujer, estoy transitando mi sexto mes de embarazo. Les pido respeto por mis hijas menores de edad, por mi bebé en camino y por mi pareja", escribió finalmente.