"Por gente como vos llegué a no querer despertarme": Tini cruzó con furia a una usuaria que minimizó su salud mental

El 2023 fue un año extremadamente duro para Tini Stoessel. Después de hacer una gira nacional e internacional con su álbum "Cupido" agotando todas sus funciones y de haber estado en el Mundial de Qatar acompañando a Rodrigo de Paul, todo se le vino a pique cuando de un momento a otro, decidió comenzar a alejarse de los escenarios, de las redes y preservar su imagen ante el público sin dar ningún tipo de explicación.

Tini Stoessel

A mediados de junio, cuando Tini ya había decidido alejarse de todo sin dar ningún tipo de explicación, brindó una entrevista en la cual confirmó que había "tocado fondo" y que ya no tenía más ganas de nada, pero que lo único que le hizo querer ver la luz del día era cumplir con una gira que tenía pactada en España, lugar en el cual se siente como en su casa, y que sentía que eso le iba hacer "bien".

"Pensé en esta gira en España y saqué fuerzas para alcanzar esa meta. Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico por diferentes razones mías personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, ni nada. Hace dos meses que estoy en terapia todos los días", había manifestado la Triple T.

Sin embargo, juntó todas esas fuerzas que mencionó y se presentó en España. Ahí mismo estuvieron todos sus fanáticos cantando, gritando y bailando sus canciones y su pareja, De Paul, en primera fila admirándola. Pero de un momento al otro, interrumpió el show mientras todas las personas gritaban su nombre y expresó: "Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario".

Tini Stoessel brindó una gira por Europa.

Después de aquello, el show terminó, las luces se apagaron y ella se marchó hacia su casa emprendiendo un camino que no pensó que le iba a llegar: alejarse definitivamente de los escenarios, de la música, de los medios, de sus redes e incluso, dos meses más tarde anunció su separación del jugador de la Selección Argentina.

Desde aquel día en adelante Tini mostró sus distintas facetas y sus cambiantes estados de ánimo por el mal momento que estaba atravesando a través de sus diversos cambios de look: pelo rubio, platinado, colorado, corto, más largo y hasta con trenzas. Además de ello, también se mostró en silencio durante un largo tiempo hasta que volvió aparecer en escena en los "Premios Lo Nuestro", donde rompió el silencio por su mal momento vivido.

"'Cupido' fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo. Y, desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, entender qué me estaba pasando. Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso", escribió en sus redes.

Tini Stoessel se tiñó el pelo de rubio.

Y sumó a la explicación: "Cada cambio que fui haciendo en mi pelo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo. No falta mucho para compartirles un proyecto muy íntimo que vengo trabajando hace mucho tiempo. Cuando miro para atrás, la verdad es que nunca imaginé que me iba a animar a contar".

Después de aquellas palabras volvió a llamarse a silencio y reapareció en los últimos días con un posteo en su cuenta oficial de Instagram que mostraba cómo se cortó todo el pelo largo que tenía y junto a ella, una foto de su rostro totalmente perdido afrontando la realidad de toda la tristeza que la envolvió durante tanto tiempo.

Esto mismo trajo diversos comentarios en sus fanáticos, algunos preocupados por la salud de su ídola y otros ansiosos por ver el nuevo proyecto que presentará, pero también causó revuelo en otras personas que no la consumen pero que sí conocen su historial, que opinaron acerca de su vida personal dando a entender que siendo una mujer hiper famosa, con poderío económico y con toda una carrera artística por delante, "no puede" tener problemas que la lleven a la depresión.

Tini hizo una contundente publicación en su Instagram sobre su futuro.

Haciendo hincapié en aquellas imágenes que posteó, un usuario de la red social Twitter -ahora X- llamado "babyrancia" escribió sin ningún tipo de compasión ni compresión sobre Tini que logró que la mismísima cantante le responda por la misma vía. "Contame, ¿qué te pasó de grave en la vida, reina? ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame, ¿qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show?".

Al rato de haber publicado aquel tweet, Tini le respondió con unas sentidas palabras que causaron conmoción porque en tan sólo un párrafo, describió lo mal que la pasó durante casi un año por la cantidad de comentarios negativos y sin sentido que recibió durante tanto tiempo.

Tini cruzó a un usuario en Twitter que la juzgó por su presente.

"Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer", confesó.

Y subrayó: "No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces". Lo cierto es que después de esto, aquel usuario que había escrito ese tweet decidió eliminarlo y privar su cuenta para que nadie pueda escribirle ni siquiera seguirla y por su parte, la ex actriz de Disney volvió a demostrar ante todo el público que más de una vez pensó en querer "desaparecer".