Juli Poggio mandó al frente a Nacho, tras los rumores de romance con Romina Uhrig: "No te puedo..."

El fin de semana se abrió un paraguas de dudas sobre qué es lo que realmente pasa entre los ex Gran Hermano, Nacho Castañares y Romina Uhrig. Es que hace aproximadamente un mes que se abrió la puerta al debate sobre si realmente es una amistad o algo más y la cereza que le faltaba al postre para coronarlo se dio cuando Ariel Ansaldo, o más conocido como "Big Ari" posteó un video en donde se los vio a los dos muy abrazados y acaramelados.

Romina y Nacho

A partir de ese video, los rumores comenzaron a ser sumamente fuertes sobre que realmente pasaba algo entre ellos y no fue sólo esa única pista la que abrió al debate sino que hubo una tercera persona metida en el medio que se decidió a básicamente mandarlos al frente a los dos. ¿Quién? Justamente, Julieta Poggio, la ex "hermanita" que es íntima amiga de ambos protagonistas.

Después de que se haya vuelto viral aquella historia "inocente" que subió Big Ari a sus redes hablando con sus seguidores y enfocando de manera desprevenida a Nacho y a Romina de fondo abrazados frente a una parrilla, comenzaron a estar presentes los rumores de un nuevo romance y días más tarde, fue Poggio quien utilizó la trama para hacerla pública también en su cuenta de Instagram.

Es que el martes por la noche, después del "Debate de Gran Hermano" en donde Poggio es una de las panelistas estrellas, se tomó una selfie con Nacho, que sigue vinculado al programa a través del streaming, y lo mandó totalmente al frente por lo sucedido con Romina. "Uno que no lo puedo dejar salir solo", escribió Julieta en la imagen que se tomaron juntos.

Julieta Poggio mandó al frente a Nacho Castañares: "Uno que no lo puedo dejar salir solo"

¿Por qué habrá escrito eso? Es que así como los ex "hermanitos" siempre se muestran juntos en paseos, boliches, streamings o todo lo que tenga que ver con relacionarse frente al público y también a solas, aquella noche Julieta no estaba presente y fue justo en el momento en que Big Ari deschavó a ambos ex Gran Hermano intentando construir una historia de amor de la cual al parecer, ya comenzó hace un tiempo.

La llama que encendió las dudas del sorprendente romance comenzó meses atrás, cuando el subcampeón de Gran Hermano decidió ponerle punto final a su romance con Lucila "La Tora" Villar y a la par, Uhrig casi en simultáneo hacía lo propio con su relación con el ex intendente de Moreno, Walter Festa.

Lo cierto es que los primeros rumores se dieron a conocer a través de LAM cuando el periodista Pepe Ochoa dio una confirmación del affaire y hasta explicó un poco más de cómo fue que se dio la historia entre ambos. "Me escribe acá una persona, que no puedo revelar, que me dice te recontra confirmó la mentira que salió a la luz entre Marcos (Ginocchio) y Julieta (Poggio). Nacho y Romina se siguen viendo", adelantó el panelista.

Romina Uhrig y Nacho Castañares, cuando todavía estaban en la casa más famosa del país.

Luego explicitó aún más detalles de la relación cuando contó que "el que se enganchó es Nacho y Romina no", ya que todo "empezó cómo un histeriqueo", pero después él "se enganchó y ella no". Inclusive se animó a dar una versión más personal de lo que ocurrió, ya que aseveró que la separación de ella con el ex intendente de Moreno fue justamente por este affaire.

Pero como si todo aquello fuese poco, cuando las campanas sonaban en aquel rumor, a la par La Tora se hizo escuchar hablando de cierta "traición" que recibió, haciendo hincapié en Poggio y Romina indirectamente sin mencionarlas. Y si de atar cabos se trata esta historia, la separación de Nacho fue justo días antes cuando estos rumores de romance comenzaron a sonar sin ser tan popular como lo es ahora.