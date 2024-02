Sebastián Yatra confesó que no puede mantener la monogamia: "Me dan ganas de ser infiel"

Sebastián Yatra lleva una carrera exitosa como cantante y hasta pudo descubrir su faceta como actor gracias a la serie "Érase una vez... pero ya no", original de Netflix, en la que sorprendió a sus fans con sus picantes escenas explícitas y su humor como el gran protagonista. Sin embargo, su vida personal también rebota en los portales de chimentos.

Es que sus últimas declaraciones fueron realmente llamativas y fueron virales en las redes sociales, lo que generó una ola de críticas, sobre todo de los fans de las cantantes Tini Stoessel y Aitana Ocaña, con quienes mantuvo una relación de noviazgo. Con la artista argentina estuvo un año y medio, desde principios de 2019 a mediados de 2020 y con la española, mantuvieron un vínculo durante todo 2023, pero que se acabó a fin de año.

Yatra y Aitana en el verano de 2023 en Miami

En una entrevista por streaming, Yatra fue consultado por cómo está su corazón actualmente y confesó estar soltero y que no puede estar más de un año en una relación porque ya empieza a sentirse con ganas de "probar algo diferente" y que, por lo tanto, no dudaba en ser infiel. "He estado enamorado de mis dos novias, que fueron Tini y Aitana", confesó el intérprete de "Como mirarte", ante los atentos ojos de la entrevistadora Vicky Martín Berrocal, quien le pidió ahondar en el tema.

"Estas dos relaciones han sido más amor, mutuo, donde me siento bien y ha sido muy bonito", continuó diciendo el colombiano antes de hacer una pausa y recalcar que ambas se terminaron porque sentía que perdía su individualidad. "Si yo tuviera una relación mucho más tiempo no sé cómo lo podría aguantar, porque me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más", aseguró Yatra.

Sin embargo, Sebastián se atrevió a ir más allá en detalles y aseguró que en ambas relaciones no se sentía libre de poder salir a bailar y divertirse, debido a que había "muchas tentaciones ahí afuera". "Ese ha sido mi tope, pero me pasa que digo: 'Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien'", resaltó.

"Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien. Yo sí, en este momento de mi vida con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados", agregó el colombiano.

Tini Stoessel

En 2020, Tini confirmó su separación con Sebastián en medio del encierro y la pandemia del coronavirus y le dedicó varias canciones donde daba a entender que había una tercera en discordia, cuyos fans señalaron a la artista Dana Paola, mientras más tarde se sabría que mantenía una relación con Aitana.

Sin embargo, un año más tarde, María Becerra, gran amiga íntima de la cantante argentina, sacó una canción llamada "Animal", junto a Cazzu, donde recitaba "Ella es traicionera como Yatra", dando a entender que la pareja no se había separado simplemente por la distancia.