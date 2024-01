Julieta Poggio de "bailar en tanga" hasta sufrir miedo por las noches: todas las confesiones sobre su intimidad

Amamos a Juli Poggio, de eso no hay ningún tipo de dudas. Amamos además el proceso que vive después de haber pasado por "Gran Hermano" y haber vivido aventuras increíbles en esa casa que muchos ya califican como "la más famosa del país".

Y si de famosas hablamos, claro que la rubia es una de las que está en tendencias todos los días por lo que hace y deja de hacer. Esta vez, Juli contó qué es lo que más le gusta hacer en la intimidad de su hogar.

Julieta Poggio

La hermanita contó: "Estoy con música todo el día, escuchando la música que más me gusta" y, desacatada dio más detalles: "Bailando en tanga, salgo de bañarme y ando en bolas por todo el departamento".

Juli sentenció: "Eso está buenísimo" y siguió contando cuáles son las cosas que más le gusta hacer. Claramente tiene que ver con sus outfits y su vida re contra hiper mediática: "Después, puedo dejar todo desordenado. Por ejemplo: estoy a punto de irme, no sé qué ponerme, revuelvo todo, lo dejo todo desordenado, llego y hay todo un quilombo".

Sobre este tema, añadió: "Pero es como que me dan más ganas de ordenar que en mi casa" y continuó: "De repente me pongo a ordenar full full y quiero tener todo limpio y ordenado".

Pero no todo es color de rosas en la casi perfecta vida de Poggio: "Estoy comiendo medio para el orto, eso sí", explicó refiriendo a las cosas que no disfruta ni un poquito hacer. Y ahondó: "No tengo horarios, no me siento a comer sino que 'pico'. Siento que estoy comiendo re mal".

"Eso es lo que no me gusta", fue contundente Juli que al momento encuentra de lo más placentero vivir sola. Sin embargo, contó algo inesperadísimo: "A la noche me da un toque de miedo", dijo con cara larga.

Es que, al parecer, no estaba acostumbrada a vivir sola: "Ayer fue la primera noche que dormí sola sola y me dio un toque de miedo", confesó. Para terminar, Juli hizo un balance entre las cosas buenas y las cosas malas que tiene estar soltera y vivir sola: "Estoy re bien, re contenta y aprendiendo un montón".

De confesión en confesión

Juli no duda ni un momento sobre la cuestión de su vida privada. Es que Juariu le hizo una irreverente pregunta que la puso en jaque: "Es tu última noche de sexo. No vas a tener sexo nunca más, con esa noche te vas a despedir. ¿Lo tenés con Marcos o con Fran?", dijo contundente.

Ella, ni lenta ni perezosa respondió campante: "Hacemos un trío, dale", expresó e hizo estallar de risa a todos los presentes.