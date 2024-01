Por qué cortaron "La China" Suárez y Rusherking: al fin se supo

Hace nueve meses terminaba la relación entre Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, y Eugenia "La China" Suárez. Su romance había durado 10 meses y había sido uno de los más melosos y pegajosos que se recuerden en el mundo del espectáculo. Esa fue quizás la principal razón por la que su ruptura llamó tanto la atención y dejó incógnitas que recién ahora se despejaron.

Es que, a ciencia cierta, el porqué nunca había quedado claro, aunque se sabía que había sido él quien había decidido terminar todo. Ahora, el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live, develó información que explicaría más el fin de ese amor que tanto había llamado la atención durante el 2022 y parte del 2023.

Rusherking y Eugenia "La China" Suarez vivieron nueve meses de intenso amor y pasión.

Según esta versión, dos semanas antes del desenlace que se dio en abril del año pasado, hubo una crisis respecto a la perspectiva que tenían como pareja. Cabe recordar que ambos contaban con una diferencia de edad de casi una década, ya que cuando estaban juntos él tenía 22 y ella 31.

Si bien en algunos momentos había salido a la luz una supuesta razón que tenía que ver con las hijas y el hijo de ella, y la poca onda que tenían con el cantante, eso quedó descartado por las versiones de amigos y gente cercana a la pareja, quienes lo desmintieron completamente y hasta hablaron de que era todo lo contrario.

Eugenia "La China" Suárez y Lauty Gram están de novios.

Igualmente la crisis existió y significó un impasse que logró que el artista piense con un poco más de desapego lo que vivía con la actriz. Tras ese lapso, tomó la decisión, se la informó a ella, y luego lo contaron en simultáneo en sus redes sociales.

"Sus prioridades no eran las mismas y no iban a modificarse, por eso se termina la relación. No tenían futuro", develó días atrás Etchegoyen. La conclusión acerca de que no había perspectivas a largo plazo en la pareja, habría sido una de las definiciones que tomó Rusherking.

Rusherking parece que todavía no puede superar su relación con Eugenia "La China" Suárez.

En el medio hubo rumores de infidelidades que nunca se comprobaron y hasta se llegó a vincular a ella con amigos de él, una versión que quedó totalmente descartada por ambos.

Lo cierto es que la superación del amor por parte del santiagueño no está para nada comprobada. Esto quedó de manifiesto cuando en el cumpleaños de Lizardo Ponce, que se celebró hace pocos días, el cantante tomó la decisión de irse luego de que ella llegara al lugar con su nueva pareja, Lauty Gram. De allí se fue la celebre fiesta Bresh, donde alguna vez la conoció a ella, y los testigos que lo vieron, reconocen que estuvo cabizbajo y deprimido.

El tuit de Rusherking tras irse de un cumpleaños al que había llegado Eugenia "La China" Suárez con su nuevo novio, Lauty Gram

En esas horas, subió una publicación en su cuenta de Twitter, que también embarró la situación y dejó en claro que no le fue gratis verla. "Llega un momento, gran momento, en donde uno tiene que elegir entre ponerse primero y avanzar o seguir triste como un boludo", escribió, para luego despertar solidaridad hacia él en las redes.

Parece que fue ayer, pero ya pasaron nueve meses. Como siempre en el amor, quien primero se arrepiente es quien más lo lamenta. La China vive una nueva relación, pero Rusherking sigue extrañándola y el arrepentimiento de haber terminado todo precipitadamente ya no puede esconderse.