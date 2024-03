Julieta Zylberberg calificó de "papelón" los dichos de Francella sobre Milei y Érica Rivas lo destrozó

Las palabras de Guillermo Francella sobre la gestión de Javier Milei despertó todo tipo de críticas en su contra, sobre todo de parte de alguno de sus colegas. Sin ir más lejos, el fanático de Racing había señalado en una entrevista radial que las medidas de brutal ajuste que tomó el actual Gobierno "eran más que necesarias". "Sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplieron taxativamente", sostuvo el protagonista de El encargado.

francella-netflix

El actor también había manifestado que sigue "con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo". Y reafirmó su compromiso con el gobierno libertario: "No pierdo las esperanzas. Después qué iba a suceder con la oposición y el DNU, se sabía que iba a haber contrastes. En cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir", analizó sobre estos casi cuatro meses de gestión de Milei.

Lo cierto es que la primera en alzar su voz en contra del actor de El secreto de sus ojos fue su colega Julieta Zylberberg, quien no dudó en salirle con los tapones de punta por sus dichos sobre el mandatario libertario. "Que indignación, toda una comunidad luchando para no ser arrasada, y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anti cultura, anti todo, negacionista... papelón", remarcó Julieta en su cuenta de X, aunque prefirió no mencionar directamente a Francella.

Pero Julieta no fue la única figura en salir a marcarle la cancha a Francella, ya que en las últimas horas se sumó una vieja conocida del ex Casados con hijos: Érica Rivas. "Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo", sostuvo la actriz al ser entrevistada en Se Arregla el Mundo, ciclo que se emite por Radio Mitre. Recordemos que Rivas y Francella se distanciaron luego de su polémica salida de la versión teatral de Casados con hijos.

El tuit de Julieta Zylberberg contra Francella.

La actriz había interpretado de manera magistral a María Elena e iba a regresar con su personaje en la versión teatral de la sitcom, pero se terminó yendo por diferencias con la producción y con Francella. "Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo", había dicho Érica.

Resulta que la artista no había llegado a un acuerdo en los cambios del guion, que para ella, tenían gags y chistes que no iban acorde a la actualidad. "Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre. Ese personaje siempre será algo de lo que estuve orgullosísima, pero bueno, pasaron 15 años, las cosas cambiaron, hay que pensarlo de otra manera, hay que ver de qué nos reímos ahora y todo lo que ya dije", había señalado al explotar la polémica.

Según el testimonio de Rivas, jamás la convocaron para firmar en el contrato con el resto de los actores. En su momento, ella pidió revisar el guion de la obra antes de cerrar un acuerdo, pero los autores se negaron y así comenzó el conflicto con la producción. De hecho, ellos mismo afirmaron en un comunicado: "El personaje de María Elena no va a estar pues Érica Rivas se había comprometido de palabra y en todos estos meses no firmó".

"Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huevos, porque soy un grano en el orto", había afirmado la actriz, después que la producción filtrara un mail que ella le había mandado a la producción para cambiar el guion.

Con la herida seguramente aun abierta, Érica no dudó en opinar de los dichos de Francella sobre la gestión de Milei y destacó que el actor "es una persona que piensa de ese lado". "Solamente puedo decir esto. No me sorprende. Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor. Me parece que es algo muy interesante para pensar cómo es un actor y a qué se dedica un actor", reflexionó la actriz.

Érica Rivas.

Durante la entrevista, Érica habló de la importancia que le da a su rol como comunicadora y sentenció: "Eso es algo que yo todo el tiempo peleé porque pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del clóset feminista. Me decían cosas, esto de que 'la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo' como si eso fuera nuestro trabajo. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. Este es nuestro trabajo. Para mí, como artista, es reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, que son las ideas de él, las que fueron siempre".