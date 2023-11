La brutal confesión de Nazarena Vélez: "Un enfermo me filmó teniendo relaciones sexuales"

El mundo del deporte y el espectáculo se estremeció a partir de la denuncia de Araceli Torrado contra su ex pareja: David Nalbandian. La joven de 29 años reclama a la Justicia contravencional porteña desde hace cuatro meses que investigue al ex tenista y dicte medidas de protección hacia ella, después de que él reconociese haber instalado una cámara oculta en el departamento que compartían para espiarla. .

Nazarena Vélez

Según informó el abogado Martín Olari Ugrotte, Araceli fue asistida por la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo desde finde de julio de este año. En ese momento contó que había comenzado una relación con Nalbandian en septiembre de 2022 y que los primeros meses habían sido buenos, mientras sus encuentros se alternaban entre su domicilio en Rosario y el domicilio del ex tenista en Córdoba, pero que el vínculo comenzó a tensionarse cuando ella decidió mudarse a Buenos Aires.

La víctima narró en la conversación con la funcionaria judicial que fue Nalbandian quien le propuso alquilar a su cargo un departamento para compartirlo, y que este comenzó a hostigarla y tratar de controlar su vida social, pretendiendo incluso, según su testimonio, "intentar tener sexo, de manera brusca, con situaciones forzadas" durante un viaje de la pareja a los Estados Unidos.

Y como la frutilla del postre, la joven encontró una cámara de vigilancia con capacidad para transmitir en tiempo real oculta en la ventilación del departamento que compartía con Nalbandian, quien luego le confesó ser el responsable de ese dispositivo, a través de una conversación de Whatsapp.

En medio de este contexto. Nazarena Vélez relató desde su lugar como panelista en LAM, ciclo que se emite por la pantalla América TV, cómo descubrió que una ex pareja la filmaba, con una cámara oculta, mientras tenía relaciones sexuales. "Hay gente morbosa, a mí me lo hicieron", dijo.

Y sumó: A mí me filmaron, me pusieron una cámara oculta". Al escucharla, Yanina Latorre reaccionó e inmediatamente le preguntó: "¿Quién te puso una cámara?". Y evitando dar nombres, respondió: "El primer enfermo. No quiero dar nombre. Y lo vi. Me filmó teniendo relaciones sexuales. Cuando vi el video casi me infarto".

Nazarena Vélez y el recuerdo de Fabián Rodríguez

El 24 de marzo de 2014 la vida cambió por completo para Nazarena Vélez y su hijo Thiago. Aquella jornada fatídica, el productor teatral Fabián Rodríguez, quien fuera su pareja, se suicidó y dejó huérfano al pequeño. Ahora, la panelista reveló cómo vive el menor la ausencia y contó que cuando van a visitarlo al cementerio, él se queda hablando solo durante un tiempo.

La ex de Daniel Agostini aseguró que lo sucedido "es un tema para él", pero con los años entendió a la perfección la realidad que le tocó vivir. "Lo lleva muy bien. Thiago es un nene muy inteligente y feliz, gracias a Dios. Le sobra amor porque aparte él es amoroso. Como todo chico que perdió a su papá siendo tan chiquitito, tiene esa ausencia pero a su vez mucho amor alrededor", relató ante Pronto.

Nazarena Vélez y su hijo Thiago.

En la entrevista señaló que siempre que el chico lo pide, van al cementerio a visitarlo y que la última vez que fue lo hizo para el Día del Padre. "Incluso me pide estar un rato ahí solo, entonces yo me voy a dar una vuelta por el cementerio. Lo dejo a él hablando con su papá", reconoció Vélez, quien expuso sin tabús la gran intimidad del chico que nació en 2010, sólo cuatro años antes de que Rodríguez se quite la vida.

Tras el fallecimiento de su ex, hace cuatro años y medio Nazarena logró formar pareja con Santiago Caamaño, su nuevo amor, y quien la ayudó a dar vuelta la página y salir del lugar en donde había quedado tras esa y otras desgracias que le tocó sufrir. "En un momento, me sentía una pobre mina. Vivía como una pobre mina. La muerte de mi hermana, yo estando embarazada de Thiago y de la manera horrible en la que una nena de 21 años perdió la vida en un segundo en un accidente de tránsito, se sumó a que después pasó lo de Fabi y de la forma en la que Fabi también se fue", reveló.

Nazarena Vélez y su familia en el festejo de 13 años de su hijo Thiago Rodríguez.

"Fue demasiado para mi cabeza y mi alma. Durante mucho tiempo lo viví desde un lugar de víctima y de pobre mina. Me sentía una pobre mina", insistió. "Hoy gracias a Dios pude salir de ese dolor y de ese lugar que me ponía en una vida triste. Durante mucho tiempo tuve una vida muy triste. Me sentía triste hasta que empecé a ver en vez de lo que me faltaba, lo que tenía", agregó.

Al mismo tiempo, en el ida y vuelta con la publicación de espectáculos, también valoró las razones por las cuales vale la pena seguir con la mejor de las ondas. "Es maravilloso y hermoso todo lo que tengo: tres hijos que me aman y a los que amo, tenemos todos salud, una vida construida hermosa", afirmó.

Nazarena Vélez.

"Tuve que pasar un proceso muy grande de duelo y de entender que no me pasa a mí solamente sino a mucha otra gente. Tal vez lo mío fue muy duro, expuesto y doloroso, y a eso se sumó que me quedé en la calle después de haber laburado sin parar desde los 14 años. Fue todo fuerte pero salí. Se ve que tengo mucha fuerza", concluyó.