Lussich aniquiló a De Brito por Calabró: "Hicieron el show maldad y mala leche que los caracteriza"

El conflicto entre Ángel de Brito y Rodrigo Lussich, a partir del escándalo por la primicia de la separación de Marina Calabró, volvió a crecer en intensidad. Es que el conductor de LAM cruzó a su colega de Socios del Espectáculo, por las declaraciones que lanzó en su programa sobre la información que les dio la periodista de Radio Mitre, y la bombo entre los tres explotó y salpicó para todos lados.

"Todo lo que aprovecha el choriplanero del chimento para llevar agua a su molino, es otra cosa. Sí, De Brito, Marina nos contaba que vos llamabas para hacer escenas de celos. No por el rating que dijiste, que no es nuestro rating, es mucho más. Lo cierto es que mentís con nuestro número para humillarnos o para bajarnos el precio, y le errás todos los días. Y mentís con otro montón de cosas. Le pifiás bastante seguido, cuando descolguemos tus muertos del placard, vamos a poder llenar unas cuantas perchas", amenazó Lussich al frente de su programa.

Luego intentó instalar una teoría que los protegería a ambos del conflicto, pero que ensucia a su ex amiga. "Tal vez Marina te miente a vos también, ¿no pensaste eso también? Como nos mintió a nosotros diciéndonos que lo iban a decir o no en un programa y que en realidad no nos aclaró. También te miente a vos, lamentablemente, cuando dice que vos no le hacés escenas, está mintiendo. A nosotros nos lo ha contado más de una vez", reveló.

Marina Calabró.

A estas afirmaciones, De Brito contestó directamente en la red social X. "El bailarín dice que Marina es mentirosa, pero elige creer mentiras que le contaba de mí. ¿Más tonto no se consigue? ¿Podría razonar antes de escupir su resentimiento? Todos los días su notero viene a la puerta de LAM ¿Podría trabajar en contenido propio? Pobre", lanzó el conductor, cargado de provocaciones a su colega.

El conflicto entre los tres se profundizó cuando la periodista y politóloga fue al programa de América TV a dar más detalles acerca de la pelea. "A ellos les molestó que todo se hiciera público y que se le señalara a Rodrigo como el traidor", aseguró Calabró. "A pesar de tu dolor, te dijeron que te choluleaste con LAM y que te manejaste mal en cómo transmitiste la información a los colegas. Hasta de tonta te trataron en un momento", remarcó el jurado del Bailando 2023, siempre dispuesto a meter el dedo en la llaga.

"Bueno, está bien. Lamento que haya pasado. Con Rodrigo tenía una amistad de 20 años y con Adrián (Pallares) una cosa más de cotidianeidad", reconoció la hermana de Iliana. "Entre todas las mentiras que dijeron, sobre todo Rodrigo, era que yo te hacía escándalos cuando vos en la radio los favorecías con sus rating, flojos, y que yo te llamaba y te hacía escenas de celos... '¿Cómo elogias un 2.5?' ¿Alguna vez te llamé?", le preguntó De Brito. "No, no", asintió Calabró.

El tuit de Ángel de Brito contra su colega Rodrigo Lussich.

Sobre la relación con ella, Lussich aceptó que se encuentra en "stand by". "No hemos tenido nuevos acercamientos, no hemos hablado en privado, y no tengo ganas por el momento. Me parece que hay que dejar correr un poco de agua", relativizó. A su vez, aseguró que lo que expuso quien fuera su amiga no es la realidad, sino más bien "su sensación".

"Además yo no puse en Twitter que fuera una primicia. Seguramente ella fue daño colateral de una guerra que venía por otro lado con otro programa, con LAM, y yo en ese sentido le pedí perdón genuino y me arrepentí", afirmó Lussich. Por este hecho es que, subió el nivel de la discusión y directamente acusó a su colega de "falta de códigos".

"Lo que pasó después no estuvo bueno: que ella exponga toda nuestra conversación privada y mande audios privados nuestros a la otra parte me duele tanto como le puede haber dolido a ella actitudes mías y cuando hay dolor en el medio, lo mejor es dejar pasar el tiempo", expresó el conductor.

Ángel de Brito.

"La verdad es que se rompió la confianza, mutuamente, pero no vamos a pelear como 'el huevo y la gallina'", sentenció. "Si vamos para atrás, ella nos habilitó y no nos dijo que era una primicia para otro programa, por lo tanto, actué con cierta picardía, pero no con mala fe, que no es lo mismo", recordó.

"Estamos viendo traición sobre traición, sobre traición, sobre traición, y es un teléfono descompuesto, entonces sí, se rompió la confianza", insistió Lussich. "No sé si el dolor de Marina fue manipulado, pero sí aprovechado. Marina es una mujer inteligente, no se deja manipular con facilidad. Creo que estaba en una especie de emoción violenta y de tristeza y se le fue la mano y habló con gente que no tenía que hablar de cosas que no tenía que hablar; y lo sabe", opinó.

"Después, los otros aprovecharon para hacer su circo, su show de la maldad habitual y de toda la mala leche que los caracteriza", denunció Lussich. "No sé si me tomaría un café con Marina antes de fin de año. Tiene que fluir, me parece. Hoy creo que no está bueno, yo no tengo ganas y será cuestión de tiempo", agregó al final.