"Les molesta el balcón porque triunfó el amor": el conmovedor respaldo de Mirta Busnelli a Cristina Kirchner

En medio de la conmoción política que desató la condena con prisión domiciliaria contra Cristina Fernández de Kirchner, una voz inesperada pero contundente se alzó frente a su domicilio en el barrio de Recoleta. La reconocida actriz Mirta Busnelli se sumó a la vigilia espontánea de militantes y ciudadanos autoconvocados, y ofreció ante cámaras un alegato conmovedor en defensa de la ex mandataria. Sin rodeos, y con una claridad emocional que desbordó las pantallas, dijo: "Les molesta el balcón porque triunfó el amor". Busnelli no fue a buscar cámaras. Fue, como tantos otros, empujada por la indignación. "Me parece que es una oportunidad para que todos, que estamos siendo humillados, exterminados, destrozado todo lo que es auténtico en nosotros... y el deseo de vivir está todo apagado, nos van a exterminar", expresó.

Visiblemente movilizada, la artista enfrentó el micrófono de C5N en un contexto donde el aparato judicial parece haber desplazado a las urnas como vía de resolución política. En ese sentido, la actriz dio en la tecla de una sensación compartida: que detrás de la persecución contra Cristina hay un ataque más profundo, dirigido contra los sectores populares, los derechos conquistados y hasta el deseo colectivo de un futuro mejor. "Surgió esta injusticia que se comete con Cristina y es una oportunidad enorme para que la gente que está mal, que no tiene las medicinas, los científicos, los estudiantes... que todos estemos en este lugar para defender justamente la justicia", remarcó.

CFK desde el balcón

A pocos metros del balcón que tantas veces fue símbolo de comunicación directa entre Cristina y su pueblo, Busnelli cuestionó con dureza que hasta ese gesto se busque censurar: "Además de condenarla, quieren que no salga al balcón... hay gente que está muy enojada porque ella sale al balcón". "¿Por qué crees que les molesta?", le preguntaron. La respuesta fue un latigazo de lucidez: "Voy a ponerme un poco obvia: porque triunfa el amor, por eso. Porque la gente que ha venido acá es porque ha recibido un montón de cosas. Y como todo está arrasado ahora, todo, bueno... este es un momento para que todos aquellos que nos sentimos humillados, que no nos alcanza, que están destruyendo todos los derechos que se consiguieron, vuelvan. O sea, que se vayan".

Constitución plagado de vecinos que apoyan a Cristina

La actriz, que pocas veces se pronunció con tanta fuerza sobre la coyuntura política, no esquivó las emociones ni la contundencia. En tiempos donde gran parte del sector cultural se mantiene en silencio frente al avance represivo y el desguace del Estado, su aparición en defensa de Cristina fue un gesto político, sí, pero también humano. Cuando le preguntaron si quería decirle algo a Cristina en caso de que la estuviera viendo, Mirta fue clara: "Que la admiro", cerró.