"Todos a Plaza de Mayo": el peronismo se moviliza contra la proscripción de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista (PJ) decidió este miércoles suspender la movilización originalmente prevista hacia Comodoro Py y, en su lugar, convocó a una concentración masiva en Plaza de Mayo en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. La medida fue tomada luego de que el Tribunal Oral Federal 2 dictara prisión domiciliaria para la ex presidenta en el marco de la causa Vialidad, una decisión judicial que desde el PJ y diversos sectores del peronismo califican como "proscriptiva".

La resolución de última hora fue confirmada por el senador José Mayans, vicepresidente primero del PJ, quien desde la sede del partido en Matheu explicó: "No hay marcha a Comodoro Py, pero va a haber concentración. Estamos delineando un encuentro para expresar nuestra preocupación por lo que está pasando en el país". La referencia es clara: la condena judicial contra Cristina es leída como un intento de proscribirla políticamente, en vísperas del cierre de listas y con el calendario electoral en pleno armado.

Cristina saluda desde su casa en Constitución

En ese contexto, la histórica Plaza de Mayo se convertirá desde las 14 horas en el epicentro de una manifestación que busca reunir a todo el arco del peronismo. En un gesto inédito de unidad, confluirán agrupaciones kirchneristas como La Cámpora, Kolina, el Movimiento Evita y Nuevo Encuentro, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos convocados por la CGT y sectores del Frente Renovador liderados por Sergio Massa. Hasta espacios que en el último tiempo se habían distanciado del liderazgo de Cristina decidieron sumarse ante lo que interpretan como una avanzada judicial inaceptable.

La movilización fue organizada contrarreloj por un dispositivo de emergencia activado hace cinco días por el kirchnerismo. Liderado por Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Mayra Mendoza y Teresa García, el operativo sumó a gobernadores, intendentes, legisladores nacionales, referentes sindicales y jóvenes militantes. El objetivo: transformar la detención domiciliaria en una oportunidad para reforzar la épica política en torno a la figura de Cristina. "Todos a Plaza de Mayo. Cristina no va a poder salir a saludar al balcón. Se ve que les molesta su sonrisa", ironizó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, luego de visitar a la ex mandataria.

Allí se enteró de las condiciones restrictivas impuestas por la justicia, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica. Una medida que Mayans tildó de "exagerada" y que genera indignación incluso entre dirigentes moderados del peronismo: "Es una persona que siempre estuvo a derecho", recordó. La CGT, que en los últimos tiempos había mantenido distancia de las confrontaciones judiciales de Cristina, resolvió finalmente adherir y liberar a sus sindicatos para participar de la jornada, un gesto que muestra la magnitud del golpe político que implicó la condena. También se espera la presencia de gobernadores como Axel Kicillof y Ricardo Quintela.

Cristina saluda desde su casa en Constitución

Más allá de sus diferencias internas, ambos expresaron su respaldo a la ex presidenta. No obstante, la movilización no disimula las tensiones latentes dentro del peronismo. Hay una coincidencia generalizada en que la causa judicial representa un intento de proscripción, pero no todos los sectores están dispuestos a seguir ciegamente la estrategia de Cristina en lo electoral. A menos de un mes del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, las discusiones sobre candidaturas y armados territoriales se encuentran suspendidas, pero no resueltas. Pasada la marcha, el peronismo deberá volver a meterse en el barro de la negociación. ¿Qué lugar ocupará Cristina en el tablero electoral ahora que su figura vuelve a estar en el centro, esta vez desde su lugar de detención?

Cristina saluda desde su casa en Constitución

Por lo pronto, la Plaza de Mayo será el escenario donde el peronismo, con sus matices y contradicciones, mostrará fuerza, unidad y una señal al poder judicial y al gobierno: que Cristina sigue siendo, para muchos, la líder indiscutible del movimiento. Aunque la quieran callar, aunque intenten proscribirla.