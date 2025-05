¿La China presionó?: La reacción de Mauro Icardi reaccionó tras la entrada triunfal de Wanda Nara

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraban en la audiencia por su juicio de divorcio, la China Suárez aguardaba en el hotel donde se aloja junto al futbolista. Un detalle no menor: el lujoso establecimiento de cinco estrellas pertenece a una íntima amiga de la Bad Bitch, con quien en el pasado supo compartir momentos divertidos en redes sociales.

Aunque algunos periodistas aseguraron que la situación en tribunales fue caótica y tensa, en el programa Sálvese Quien Pueda, mostraron un video donde se ve a Icardi y a la conductora de MasterChef junto a sus respectivos abogados, compartiendo sonrisas cómplices.

Allí revelaron las frases y propuestas que surgieron en la sala. Primero, el futbolista insistió con la restitución de sus hijas, Francesca e Isabella. A esto, Wanda le respondió: "¿Por qué querés separarlas de su mamá y sus hermanos?". Ante esa pregunta, Mauro propuso que toda la familia se mudara nuevamente a Turquía, donde él forma parte del plantel del Galatasaray.

Pero el punto de mayor tensión llegó cuando no lograban ponerse de acuerdo respecto a la división de bienes tras 11 años de relación. Según la periodista, la jueza intervino con una frase demoledora: "El primero dijo delante de todos: 'Si me sale separarme de Wanda un millón de dólares, prefiero pagar 20 y destruirla '". La magistrada, sorprendida, expresó: "No puede ser que ustedes dos no se pongan de acuerdo en nada. Acá sigue habiendo amor", relató Yanina Latorre conductora del programa de chimentos.

Después de la audiencia, Mauro se tomó el trabajo de editar con inteligencia artificial una imagen en la que aparece junto a Johnny Depp, a quien admira desde hace meses. Esto fue una respuesta a la llegada de Wanda al tribunal, en el Lamborghini rosa tuneado, emulando a Amber Heard en el juicio mediático contra Depp.

Las frases de la audiencia, la propuesta de Icardi de que su ex se mude cerca de él, el video de ambos riéndose y sus reacciones en redes sociales podrían haber enfurecido a su actual pareja, la China Suárez, que comía pizza en el exclusivo hotel. Ante el revuelo, el futbolista se vio obligado a volver a presumir a su novia en sus historias de Instagram, ya que estuvo muy pendiente de las opiniones en redes, donde muchos aplaudieron la entrada triunfal de Wanda, vestida con un traje gris y actitud desafiante.

En ese contexto, y luego de burlarse del outfit de su ex a quien llamó "perdedora", Mauro Icardi posteó un video de la China maquillándose con la frase: "OMG My Loveeeee".