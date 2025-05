Mauro Icardi quiso ser Johnny Depp y terminó como meme en las redes sociales

El pasado miércoles 28 de mayo, Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a verse las caras, esta vez en los tribunales de Italia, en el marco del juicio de divorcio. El reencuentro ocurrió poco después del escandaloso episodio del ascensor en el Chateau Libertador, y no hizo más que sumar tensión a un drama que ya parece guionado por Netflix.

Como si el WandaGate no tuviera ya condimentos suficientes, el divorcio se concretó justo un día después de lo que hubiera sido su aniversario de casados: el 27 de mayo habrían celebrado 11 años juntos . Para sumar ironía al asunto, en Argentina fue también el Día de la Hamburguesa, una comida que el futbolista supo usar como eufemismo para referirse a las partes íntimas de la autodenominada Bad Bitch.

Mauro Icardi se comparó nuevamente con Johnny Depp y quedó cómo "despechado"

Aunque Wanda y Mauro firmaron el divorcio de común acuerdo, el jugador no logró ocultar su enojo al no poder probar ante la jueza un supuesto adulterio por parte de su ex . Fuera de sí, levantó la voz varias veces durante la audiencia y luego estalló en redes sociales. Intentando ridiculizar a la conductora de MasterChef, terminó convirtiéndose en meme ante millones de usuarios de Instagram.

Todo comenzó con una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo ve posando junto a Johnny Depp. "En un mes nos verán en un Lamborghini rosa, Johnny. Vamos. I love it", escribió Icardi al salir de tribunales, haciendo alusión a la llegada de Wanda en el famoso Lamborghini rosa. El posteo estuvo plagado de emojis de festejo, aplausos, corazones brillantes y una cara burlona.

Icardi intentó burlarse de Wanda Nara, pero terminó dejando en evidencia que sigue de cerca lo que se dice sobre él en las redes

La Bad Bitch no se quedó atrás. Fue ovacionada en redes por su look de divorcio, que muchos interpretaron como una inspiración en Amber Heard, ex pareja del mismísimo Depp, a quien Icardi suele invocar en sus publicaciones. Que su ex fuera tan celebrada pareció enfurecer aún más al delantero, quien al día siguiente volvió a postear, esta vez de forma más directa: "Nunca nadie interpretó tan bien un look. La inspiración de una perdedora, mitómana y manipuladora de la 'verdad', también de sus hijas de 10 y 8 años", escribió, junto a una imagen que muestra a Depp "triunfante".

Lo que quizás Mauro no sabe —o prefiere ignorar— es que Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra Amber Heard, luego de que un jurado determinara que ella mintió en una columna de opinión publicada en The Washington Post. Sin embargo, la comparación resulta como mínimo, forzada: a diferencia del actor, el futbolista enfrentó situaciones aún más graves, como separaciones escandalosas de bienes, disputas por la tenencia de sus hijas y denuncias por violencia de género .

Así salió Wanda Nara de la audiencia donde se reencontró con Mauro Icardi

Mientras Mauro Icardi se victimiza en redes y queda en ridículo ante sus millones de seguidores, Wanda Nara disfruta de sus días en Roma, rodeada de amigos y cerrando algunos compromisos laborales pendientes en Europa.