La China Suárez y Wanda Nara comparten amuleto de la suerte: ni el agua bendita las salva de la nueva polémica

Dicen que el diablo está en los detalles y en el Wanda Gate no pasó ni uno por alto: en las últimas horas se descubrió el amuleto que comparten la China Suárez y Wanda Nara, autoría de Mauro Icardi ¿para "marcar" a sus mujeres?

En primer lugar, trascendió que el futbolista le habría regalado un anillo a su nueva pareja, muy parecido a uno que le dio a su ahora ex esposa. En el programa A la Tarde analizaron el parecido entre las joyas y para determinar si se trataban del mismo modelo fueron a consultar a una reconocida joyería, donde la vendedora reparó en la mano de Wanda, cuyo anillo costaría entre 5 y 7 mil dólares: "Me parece un Bulgari, con dos serpientes", e inmediatamente comparó con el de la ex Casi Ángeles: "Son muy parecidos, pero no son iguales. Son de oro blanco los dos", enfatizó y cerró con un detalle que encendió las redes sociales: "El de la China aparenta más, pero por la marca el de Wanda es mucho más caro".

Icardi le habría regalado a la China Suárez un anillo parecido al de Wanda Nara

Las joyas parecieran ser el caballito de batalla de Icardi, ya que la alianza no habría sido el único regalo que dio a su nueva novia y a su ex mujer; en medio de la polémica, Juariu destacó otra coincidencia entre las mediáticas: "Acabo de ver algo", escribió en una historia de Instagram para generar expectativa y relató su descubrimiento en una segunda publicación: " Es una pulsera roja contra el mal de ojo en Turquía ".

La periodista compartió una imagen de la China con el rostro apoyado sobre su mano, durante el viaje que realizó en avión privado a la costa Argentina, y allí dejó ver la cinta roja con el emblemático ojo turco. Así mismo, en diferentes publicaciones de Wanda Nara se puede observar que tiene el mismo accesorio: cuenta con un dije de la luna y la estrella, símbolos idénticos a los de la bandera de Turquía, país donde el futbolista es ídolo por su desempeño en el Galatasaray.

El asombroso amuleto que comparten la China Suárez y Wanda Nara

Según la inteligencia artificial "la pulsera roja se considera un amuleto de protección contra el mal de ojo, la envidia y las energías negativas. Se cree que el color rojo distrae a las energías negativas y las absorbe. En algunas culturas, se cree que el brazo izquierdo es el receptor de las energías negativas, por lo que se lleva la pulsera en ese lado", Ahora bien, ¿les funcionará a las influencers enfrentadas por Icardi?

Si bien quienes siguen el intento de novela turca se enfocan en estos detalles, los protagonistas disfrutan de viajes y eventos: en este contexto, Mauro Icardi y la China Suárez aterrizaron en Milán. Guido Záffora contó que la principal razón detrás de este viaje es afianzar su relación luego de una gran pelea que se generó a causa de unos mensajes que intercambió Mauro con Wanda, que provocaron los celos: "El 7 de febrero la China tiene que estar acá porque es el cumpleaños de Magnolia y quiere festejarle el cumple", detalló.

Mauro Icardi presume su noche italiana con la China Suárez

Lejos de mostrarse distanciados, el deportista presumió la romántica cena con un video de la actriz en bata y pizza de por medio: "Es un viaje de alto vuelo, viajaron en primera y ahora están en un hotel cinco estrellas. El tema de las casas es que son de Wanda, están con contraseña, las llaves cambiadas por cuestiones de seguridad y Mauro no puede ingresar ", explicó el periodista luego de relatar que la parejita estuvo de compras por Louis Vuitton a solo minutos de haber bajado del avión.

Mientras tanto, en Argentina, L-Gante presentó su nuevo tema en un exclusivo evento con la compañía de Wanda Nara y sus hijas, Francesca e Isabella Icardi. La presencia de las menores no pasó por alto, ya que hace apenas una semana, la Bad Bitch se negó a que las nenas vayan a la casa de su padre por la presencia de su nueva pareja.