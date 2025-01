Filtran los mensajes donde Wanda Nara le suplica a Mauro Icardi que vea a sus hijas: "Ocupado con otros nenes"

Hace algunas semanas que la situación legal y judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi se convirtió en interés público tras filtrarse imágenes íntimas y los chats tanto viejos como nuevos, con el fin de exponer los errores de ambas partes.

En las últimas horas, LAM compartió a través de su cuenta oficial de X los mensajes que la conductora de Bake Off envió al futbolista el pasado 19 de enero por el cumpleaños de la hija que tienen en común: "Mau te mandaron audios las nenas, el domingo le hago a Fran un cumple en casa están solo los hermanos y alguna amiguita de ella. El lunes festejamos en un Parque. Ojalá que puedas venir a los dos o al que puedas . Es por Fran, cumple 10", comenzó el texto que no tuvo respuesta favorable".

Wanda Nara y Mauro Icardi no logran compaginar su relación

"De mi parte va a estar todo bien con vos porque quiero que ese día sea inolvidable para ella. Y porque lo nuestro sigue por otro lado, ahora tenemos que ocuparnos que nuestras hijas que sabes que están mal puedan crecer felices. Es importante para Fran vernos bien y que a pesar de todo priorizamos a ella; podes venir solo o con un amigo", continuó Wanda luego de enviar la tarjeta virtual donde detallaba la dirección y el horario del evento.

Fue de público conocimiento que Mauro Icardi no fue al cumpleaños de su hija y cuando la llamó para saludarla, la hizo llorar. Ante estos movimientos, la Bad Bitch volvió a mandar un mensaje a su ex, pero esta vez en un tomo de enojo: "Dejaste a tu hija destruida el día de su cumpleaños. Te pidió cámara para verte pero estabas ocupado con otros nenes ", encabezó un largo mensaje la empresaria de cosméticos, al otro día del cumpleaños de Francesca:"Respetás a gente extraña y no a tu familia. ¿Dónde quedaron tus prioridades y valores por la familia? Disfrutá esa gente que metiste en tu casa", le reclamó.

De una intención de hacer las pases a un mensaje de decepción: estos fueron los textos de Wanda Nara a Mauro Icardi

La mediática demostró que sus hijos son su punto débil y arrasó contra el deportista y la China Suárez, su nueva pareja: "Todo lo que hacés, las arruinás y hacés sufrir a tus propios hijos, disfrutá esa gente que metiste a vivir en tu casa. Pero los cinco nenes nuestros no quieren ni se van a prestar nunca a esto que los exponés y obligás. Con esa mujer no van a estar nunca más. Ojalá que no te arrepientas y no dejes de pasar tiempo y de ver crecer a tus hijos", fue una parte del extenso mensaje.

Acto seguido, continuó con mas desilusión: " Te desconozco totalmente . Tus valores, todo lo que me dijiste durante 12 años y verte arruinarte la vida es tu elección. Pero que arruines a nuestros hijos no te lo vas a perdonar más y yo no lo voy a permitir más. Tuviste la posibilidad de saludar a tu primera hija que cumple 10 y la lastimaste. Eso habla de quien sos hoy vos y lo mal aconsejado que estás. "¿Te olvidás el sufrimiento que le causó a toda tu familia esta mujer y a vos mismo y tan libremente te pensas que puede meter en la vida de nosotros? Estás muy equivocado. Ya que ya no te importan las nenas, me voy a ocupar sola", cerró el mensaje.

Wanda Nara expuso los mensajes con Mauro Icardi

" No dejes pasar tiempo sin ver a tus hijas . No viniste ni a los cumpleaños", le envió en otro mensaje la influencer, a lo que Icardi solo respondió con una foto de un gasto y unas breves palabras: "Avísame cuando pagaste. Besos, pásala lindo". A continuación el enojo parece haber quedado en el pasado cuando la modelo invitó a su ex al cumpleaños 16 de su hijo Valentín López, fruto de su anterior relación con Maxi López: "¿Querés venir a ver a los varones? Ayer fue el cumpleaños y a la noche viaja. Se va a Catamarca 10 días. Besos, avísame", escribió Wanda Nara, junto a algunas fotos de los festejos de su hijo. "Tengo una torta de River que me llegó hoy, te la dejo acá así festejás con ellos", insistió.

Por su parte, Mauro Icardi demostró en sus redes sociales estar disfrutando de su romance con la China Suárez con un viaje a Milán, sin mostrar interés en el cumpleaños del hijo mayor de la empresaria, aunque cabe recordar que el futbolista publicó una historia en Instagram para saludar al adolescente.