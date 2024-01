La contundente advertencia de Juli Poggio a Fran Stoessel después de que se negara a blanquearla

Hace meses que en el mundo de los espectáculos se rumorea, se dan indicios y se divulgan fotos de lo que podría ser una de las próximas explosivas parejas que siempre están a punto de concretar, pero que nunca llegan a ese momento de blanqueo total: Julieta Poggio y Fran Stoessel. Después de ser vistos en Punta del Este, las especulaciones se instalaron con más fuerza que Furia en Gran Hermano.

Juli Poggio

Sin embargo, las veces que se les consultó -mayormente a ella- siempre negó que algo pasara entre los dos. Incluso, bromeó con la "cantidad de novios" que se le inventa y también aseguró estar "cansada" de esperar que salga por parte de ellos comenzar un vínculo o una salida. "Que se la juegue, se tome un avión y venga a verme", fue una de las tantas frases que lanzó y que hizo que se deschave teniendo en cuenta que el hermano de Tini pasa la mayor parte del tiempo fuera del país.

Pero después de aquellas declaraciones nada volvió a ser igual. Es que todo sucedió cuando se la vio sentada en la misma mesa del restaurante con él y que explicó que había sido por un cumpleaños en común que tuvieron, pero más allá de ser o no verdad, los rumores de que fueron vistos besándose en un boliche no se aquietaron.

El tiempo pasó y no se volvió a mencionar nada que tenga que ver con ellos dos. Las especulaciones comenzaron en agosto y estando en enero, todo podría seguir de pie y encaminado hacia una pronta relación, pero a esta altura es una incógnita el saber qué es lo que pasa puertas adentro entre ambos jóvenes veinteañeros.

Sin embargo, en las últimas horas se dieron dos episodios que podrían ser letales en el vínculo Poggio-Stoessel. Es que la ex participante de Gran Hermano posteó una imagen de una cita textual sacada de la página "Club de Letras", que decía: "Demasiado hermosa para ser un secreto, y si no te presume, estás soltera reina" y a eso, ella le agregó su comentario extra para dejar aún más específica la postura. "Que nunca se les olvide". ¿Palito para el hermano de la Triple T?

Historia de Julieta Poggio en Instagram.

Si Poggio buscó ser disimulada, no le salió para nada bien porque rápidamente se empezaron a atar cabos sobre lo que podría ser el detrás o el mensaje entre líneas de esa publicación. Es que a esta altura, si no presentó ninguna pareja y si nadie tampoco la presentó como su novia, y eso es lo que le trae molestias y enojos, quiere decir que verdaderamente hay alguien en su corazón golpeando la puerta e invitado a pasar.

Pero... ¿Esa persona es Fran Stoessel? Podría ser que sí, como podría ser que no y así lo dio a entender en el programa de streaming Rumis con la conducción de Lizardo Ponce, Agustín "Cachete" Sierra y con las invitadas Tini Stoessel y Emilia Mernes. En un momento de la entrevista, fue su hermana quien le clavó el puñal y le preguntó específicamente sobre su situación sentimental.

Fran Stoessel

Todo se dio cuando Tini le hizo una picante pregunta que no sólo lo dejó sin palabras a su hermano, sino que creó un silencio en todo el estudio que luego se transformaron entre risas tensionadas por el momento. "¿Te pusiste de novio o siguen todavía...?", le consultó sabiendo que probablemente estaba metiendo el dedo en la llaga.

Y si su hermana no lo ayudó en la situación, su amigo Cachete Sierra menos lo iba a salvar. Por eso, el ex Casi Ángeles le tiró un salvavidas que probablemente si quería ayudarlo, lo hundió aún más para blanquear su situación: "Pero era un amor de verano...", lanzó. Y ante una risa pícara, Stoessel finalmente contestó: "No, no. No estoy de novio".

"¿No estás de novio?", repreguntó la ex novia de Rodrigo De Paul y su hermano, de 27 años, insistió: "Todavía no". Antes de esto, Tini había aclarado que a él le conoció muchas novias por internet porque no podían coincidir personalmente y dejó por sentado que quizás esta sea otra situación repetitiva. "Pero estás... Casi, digamos... Más o menos ¿cómo vienen?", le volvió a consultar.

La apurada fue letal y a distancia se veía que Tini lo que quería lograr era que su hermano blanquee su relación actual y podría ser que en esta ocasión, se encuentre a favor de Poggio con las ganas de que la "presuman". De igual manera, no lo consiguió porque Fran le volvió a decir: "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad".