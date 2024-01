Furiosa, la mamá de Cami Homs destrozó a Tini: "Que viva tranquila pensando..."

Tini Stoessel es una cantante a la que, a pesar de ser mega famosa, le gusta mantener su vida privada en un hermetismo absoluto y hablar sobre eso es algo que la incomoda muchísimo, por lo que prefiere evitarlo. Sin embargo, se cansó de sufrir el hostigamiento de las redes sociales debido a que, desde que se puso de novia con Rodrigo De Paul, la acusaron de haber "destrozado una familia".

Por eso, decidió hablar del tema y explicó que a veces dos personas se enamoran aún estando en pareja y eso es algo inevitable, y luego, se encargó de desmentir la versión y expresó con cierto malestar: "¡No me cargué ninguna familia!, por favor".

"Tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema porque no tengo nada que ver con eso. No puedo dar mi opinión tranquila del tema porque ya me van a tildar de algo que no fui", dijo agobiada en el canal de streaming Rumis.

Sin embargo, aunque se intentó despegar de la polémica, la mamá de Camila, Liliana Fontán, reavivó la llama de la discordia increpada por LAM. Al salir de su local, intentó escapar de las cámaras y pidió expresamente que nadie le muestre nada sobre Tini Stoessel. "Esa no es Tini, perdoname. No me hagas calentar que ya bastante mal tengo... Hoy tuve un día intenso, no me hagas calentar escuchando esa pelotu** ¡Esa no es Tini!", insistió tratando de evadir al notero.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Pero cuando le escuchó la voz, no hubo dudas: "Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquila pensando en eso. Igual, no me parece que sea Tini", respondió la madre de la participante del Bailando.

"Ah, sí es ella. ¡Qué linda! ¡Qué bueno tener ese pensamiento! ¡Una copada, una copada! No digo nada. Si no se habló nada hasta ahora, ¿voy a hablar ahora?", cerró Liliana Fontán.

Lo que sucede, es que en muchas oportunidades Camila Homs dejó entrever que cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo con De Paul, él comenzó a salir con la cantante y la pelea llegó a escalar a tal punto que hasta tuvieron que llevar el tema a la justicia para que dejara de nombrarlos en los medios de comunicación.

Aunque intentó escaparle al tema incluso separada, Tini se cansó y aclaró los tantos con Camila, pero abrió sin querer un nuevo capítulo en esta historia, que parece no tener final, aunque ya no esté con el futbolista.