Sabrina Rojas responde de la peor manera a Luciano Castro y Flor Vigna: "Que nunca te invaliden"

Desde hace unos días, Sabrina Rojas y Luciano Castro están peleados, luego de que ella lo acusara públicamente de no cumplir con su rol de padre de sus hijos Esperanza y Fausto. Es que él no estuvo presente en el cumpleaños del niño y, a partir de ahí, estuvo en el ojo de la tormenta.

Allí, la actriz le dedicó la canción de Shakira junto a Bizarrap "Music Session #53", donde citó la famosa frase: "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", haciendo referencia a los poderosos músculos de Castro, pero que sin embargo eso no es suficiente para contentar a su familia.

Sabrina Rojas y Luciano Castro.

También, Sabrina decidió hablar del tema en Teleshow y remarcó: "Las personas que tienen hijos en común, y están separadas a veces no se entienden. Así son los vínculos. Como dos hermanos que a veces se pelean y se enojan y pueden estar dos días sin hablarse y después vuelven a dialogar. Estoy trabajando, sé que él también, pero en el medio hay que ponerse de acuerdo, o no, con los temas referidos a los chicos".

En este sentido, la ex pareja del actor remarcó que pretende, ante todo, cuidar a sus hijos, pero no pudo evitar contestar a las provocaciones de Flor Vigna, que defendió a Luciano como buena novia: "Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos. Se desvive por sus hijos. Siento que todo fue un poquito injusto. Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá", dijo en aquella oportunidad, consultada por la prensa.

Por eso, Sabrina decidió romper el silencio en su cuenta de Instagram y le dedicó un posteo a la cantante: "Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien", dijo con una curiosa frase motivacional.

"Que nunca invaliden lo que te sucede. Escucharte y explicarte por qué estás equivocado, eso es una persona que vale la pena. Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo por expresar algo que te molesta, solo quiere manipularte", sumó.

Flor Vigna.

Por último, Sabrina Rojas decidió darle a sus seguidores una última enseñanza de todo lo vivido en este último tiempo con su ex, advirtiendo que las mujeres no deben dudar de su valor, de su palabra y sobre todo, de salir pronto de una relación cuando está claro que algo no anda bien: "Que nadie te haga creer lo que no sos. Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien".

¿Será que ya no hay retorno entre ellos luego de tantos años de haber pasado del amor a la amistad?