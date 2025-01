La drástica decisión de Nicolás Cabré que golpea sin piedad a la China Suárez

En medio de la guerra mediática entre Wanda Nara y la China Suárez, que hace días blanqueó su romance con Mauro Icardi, hay una persona que se quiso desligar de la polémica disfrutando del verano en la costa argentina. Se trata de Nicolás Cabré, que tomó a su hija y la llevó lejos del papelón del momento.

La conductora de la Bake Off denunció públicamente los supuestos maltratos que recibieron sus hijas de la nueva novia de su padre, luego de convivir 17 días. En defensa de la ex Casi Ángeles, el futbolista compartió imágenes donde desmintió la mala relación de su pareja con sus nenas: abrazos y familia ensamblada quedaron registrado por la cámara del teléfono, sin embargo, a Rufina Cabré, la hija de la mayor de la actriz no estuvo presente por decisión de Nicolás.

Nicolás Cabré quiso alejar a su hija Rufina del WandaGate

Al ver que la tensión escalaba a gran velocidad, el actor decidió llevar a su hija a Mar del Plata donde realiza temporada teatral. Según informó Ángel De Brito, hasta estaría interesado en que la menor permanezca en su casa a la hora de comenzar las clases en marzo del 2025: "Quiere que la niña haga la adaptación y el comienzo del colegio con él. Sabe que este conflicto va a escalar, que esto no va a terminar en una semana, y quiere resguardar, salvaguardar la cabecita de su hija; él siente que, en este momento, a través de su abogado, con un pedido formal, va a trabajar en tratar de llegar a un acuerdo con La China Suárez para poder tenerla a él todo el tiempo posible, que la madre la vea cuando ella quiera, pero estar él en el día a día con la menor ", y aseguró que iría por la tenencia prolongada de la criatura.

En este contexto, Cabré realizó un ping pong de preguntas y respuestas con el medio Gente. En el mano a mano no pudo ocultar su orgullo por quien es su hija: "Rufi es esencialmente una linda personita, es la persona más buena que más considerara que he conocido en mi vida. Una compañerita en todo sentido. Es el amor de mi vida", dijo sobre la nena y agregó que podría estar un año entero nombrando cualidades de la pequeña.

El navegador no soporta este contenido.

"¿Cómo te ves como papá de esa próxima adolescente?", consultó la periodista detrás de cámara. Si bien la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez cumplió 11 años en julio del 2024, está cada vez más cerca de la adolescencia, pero esto no genera miedo en su padre: "Aprendiendo como siempre, tratando de escuchar, de formar parte de ese crecimiento, de acompañar como puedo ", confesó.

Si bien durante los primeros años de vida de Rufina Cabré su papá Nicolás Cabré se negó a mostrarla en redes sociales, fue inevitable mantener esta decisión con el tiempo; ya que la nena creció y se expuso a las plataformas virales. En este marco, el actor se relajó y comenzó a mostrar las distintas actividades que realiza con su primogénita: desde bailes hasta carreras deportivas y juegos son algunos de los grandes momentos compartidos.