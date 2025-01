Telefe no perdonará lo que Mauro Icardi dijo sobre Bake Off para destruir a Wanda Nara

Wanda Nara parece estar en paz: en sus últimas stories en Instagram se la ve feliz cocinando un asado, tomando sol y en compañía de sus hijas, muy alejada de Mauro Icardi y su nueva novia, la China Suárez. Sin embargo, fue de la aparente relajada vida de la empresaria, hay chats que no dejan de filtrarse.

Es el caso de los últimos que aparecieron en boca de LAM y su conductor Ángel de Brito que contó cómo Mauro Icardi ninguneaba los trabajos que Wanda había conseguido en Argentina tras una fuerte crisis matrimonial. El trabajo que más defenestró fue Bake Off donde ella era la presentadora estrella.

Wanda Nara en Bake Off

De Brito contó que los chat que leería son parte del material probatorio que presentó Wanda para demostrar la relación agresiva que sostenía con su ex marido: "Mauro le dice a ella cuando intenta reconquistarla 'por tu prioridad de un trabajo de porong..., de un trabajo de mierd..., innecesario, te la das de viva. ¿Querés que te siga nombrando tus faltas de respeto? Tengo millones. En vez de estar acá, con nuestros hijos, en nuestra casa, disfrutando de nuestra vida, estás pelotud... en Argentina con esos programas'", contó.

El periodista de espectáculos también remarcó: "Como ella no le contesta, arranca con ' te puedo cerrar el ort... bien cerrado con cada tema que toque , te voy a destruir, tengo repertorio para destruirte'. Veinte veces le dice eso. 'Hace rato te vengo probando, tengo un montón de pruebas', y así todo el tiempo", leyó.

Mauro Icardi

En la misma línea explicó que el humor de Icardi fluctuaba constantemente: "Hay partes en donde está más dialoguista, más seductor, pero de lo que le habla permanentemente es de la familia y de los hijos. Que quiere volver, 'los momentos lindos'", dijo el periodista y siguió: "Le dice que no abandone eso por un trabajo, por un 'reality de porquería'. Así es todo el tiempo y ella le dice 'a partir de ahora yo me quedo en la Argentina, chau'. 'Olvidate de mí, andá al psiquiatra'. Le dice veinte veces 'sos un enfermo' y 'hasta que no te trates, no puedo hablar con vos'".

¡Pero hay más! Según el conductor de LAM, los mensajes eran por Instagram pues por WhatsApp ya se habían bloqueado: "Esto es de Instagram porque ya estaban bloqueados del celular. Le dice '¿vas a confiar en nosotros y en que vamos a hacer las cosas como deben ser y dejarte joder con este circo?'. '¿Podés confiar?', le pregunta él. "No", le dice ella porque seguís peor que nunca", explicó contundentemente.

Wanda Nara haciendo un asado en su casa

Una vez más, Ángel de Brito expuso las peores miserias entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "'Peor que nunca no, es lo que permitís vos', le dice Icardi. Él la está puteando de arriba abajo y él le dice 'es lo que vos permitís'. ¿Podés darnos una oportunidad así se terminan los circos que hay armados gracias a que le das de comer a cualquier?'. Lo que le dice Wanda es 'no me voy a ir de la Argentina, no quiero pelear más'. En ese momento él le responde 'te pedí hasta mayo y después nos organizamos donde se te cante, en el fin del mundo si querés'. Como que iba a dejar todo y esto Wanda muchas veces lo dice. Nadie le creía que iba a abandonar el fútbol, el club, pero está escrito por él en los mensajes. Vaya a saber si después iba a ser cierto", dijo el periodista que la dejó picando.