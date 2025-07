Vicuña afirmó que no responderá al "odio" de La China y Pampita salió a bancarlo: "Es un padre amoroso"

Quienes siguen de cerca la novela turca pensaban que las aguas se calmarían una vez que Mauro Icardi y la China Suárez subieran al avión rumbo a su nueva vida en Turquía. Sin embargo, esa ilusión quedó lejos de cumplirse: minutos antes de la mudanza, la actriz se cruzó públicamente con su ex, Benjamín Vicuña.

Todo comenzó cuando el actor revocó el poder que le había otorgado a la madre de sus hijos, el cual le permitía salir del país con los hijos de ambos, Amancio y Magnolia, sin restricciones. La decisión —según trascendió— se tomó para impedir que los menores se instalarán en Estambul.

La China explotó contra Benjamín Vicuña

La respuesta de la China no tardó en llegar. Desde su celular escribió un descargo en Instagram en el que expuso detalles de su conflictiva relación con Vicuña: lo acusó de ser un mal padre, de tener adicciones, celos profesionales y de haberle sido infiel. "El padre del año", ironizó la ex Casi Ángeles, frase que encendió un debate tanto en redes sociales como en los programas de televisión, que durante horas no hablaron de otra cosa.

En medio del escándalo, muchos esperaban la palabra de Pampita, madre de los otros tres hijos de Vicuña y figura clave en este entramado mediático. Fue Yanina Latorre quien logró obtener su testimonio: "Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso", aseguró la modelo. "Siempre fue así. Su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre", insistió.

La conductora aprovechó la comunicación para preguntarle también por su vínculo con la China Suárez y su opinión sobre el conflicto: "Yo ya no sé qué decir. Con ella tengo excelente relación hace muchos años", afirmó Pampita. Y agregó: "Espero que como familia que somos, siempre entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea".

Mientras la mediática llegaba al aeropuerto de Ezeiza junto a Icardi, Benjamín Vicuña volvió a expresarse públicamente, esta vez con un mensaje enviado a Ángel De Brito: "No voy a contestar a tanto odio. La clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante. Realmente no lo puedo creer", escribió en referencia al duro posteo de su ex. Y concluyó: "No me van a hacer hablar mal de las madres de mis hijos", dejando clara su postura y marcando distancia con la actitud de Suárez.