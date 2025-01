Filtraron cómo es la relación de los hijos de Maxi López y Wanda Nara con Mauro Icardi: "Los abandonó y desapareció"

Lejos de sus años mozos como delantero de equipos de fútbol de la elite mundial como el Barcelona, el ex futbolista Maxi López la tiró afuera cuando le preguntaron sobre la separación de su ex pareja Wanda Nara de su ex amigo Mauro Icardi, aquel que lo "traicionó" con ella hace más de una década y que lo transformó, el algunos ámbitos conservadores, en el hazmerreír de la farándula futbolera.

"Yo hablé con Maxi. La verdad que no pensé que me iba a responder porque estaba viajando a Buenos Aires. Yo lo conozco de parte de River, del fútbol", aseguró la periodista Julieta Argenta en LAM. " Vengo totalmente apartado de cualquier tipo de problema . Vine a pasar unas vacaciones de verano con mis hijos, ya que las de invierno las pasamos en Suiza. Pero abstraído por ahora. Beso", fue la respuesta que leyó la panelista frente a la pantalla de América TV.

Wanda Nara junto a Maxi López y a L-Gante

Cabe destacar que la reportera consideró que el ex delantero podía no responderle ya que se encontraba en camino a la Argentina para vacacionar con los tres hijos que tuvo con su primera esposa, aquella que motivó con su infidelidad a la creación del verbo "icardear", utilizado para representar la traición de un amigo que se involucra afectivamente con la pareja del otro y la aparta de su lado.

Lo cierto es que a partir de lo que se conoció como el primer Wandagate y que expuso la infidelidad en París de Icardi hacia Wanda, con su actual novia Eugenia "La China" Suárez, la relación entre López y Nara mejoró notablemente y logró cambiar una dinámica bastante conflictiva que los unió a ambos durante los primeros años posteriores a la separación. Además, el ex Barcelona está en pareja con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tuvo a su hija Elle.

Wanda Nara y Maxi López, años atrás, cuando todavía eran pareja.

Por otro lado, el conductor de LAM Ángel de Brito también se refirió a la relación de los hijos de López y Nara, Valentino, Constantino y Benedicto, con el padre de sus hermanas Francesca e Isabella. "Mauro tiene tatuado los nombres de los hijos de Wanda y, en referencia a esto, me dicen 'ellos no lo quieren ver más a Mauro . Él los crió. Tenían una excelente relación, pero no lo quieren ver más'", afirmó.

Luego dio más detalles de lo que le contó Wanda Nara respecto a cómo vivieron los últimos años, entre los rumores de infidelidad y las complicaciones de conocimiento público que derivaron del escándalo. "Desde que pasó todo esto (Mauro Icardi) los abandonó y desapareció. Con ellos lloraba y les decía: 'ayúdenme con mamá que la engañé con La China'. Era un enfermo que lloraba con los nenes sin pensar", advirtió el conductor en relación a las palabras de la empresaria.