La escandalosa separación de Piqué: infidelidades, el "fantasma Shakira" y las exigencias de Clara Chía

Después de hacer facturar a Shakira con la canción que la colombiana hizo con Bizarrap en la sesión 53, se supo que el ex futbolista Gerard Piqué se separó de Clara Chía Martí, la mujer con la que estuvo en pareja desde 2022, cuando estalló la crisis con la cantante y madre de sus hijos, Milán y Sasha.

Gerard Piqué viene realizando varios viajes a Miami para poder estar con sus hijos Sasha y Milán.

"Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena", aseguraba Shakira en la canción "de protesta" que escribió tras el abandono de su ex. La información de la separación fue expuesta por la periodista Adriana Dorronsoro en la señal Telecinco.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses", precisó al aire de su programa Vamos a Ver.

La "tercera persona" a la que se refiere Dorronsoro es la pelirroja que estaba con él de acuerdo a las imágenes que difundió Telemundo, en las cuales el ex Barcelona estaba sentado en una mesa del restaurante Factoría de Azúcar, ubicado a pocas cuadras de los estudios de la cadena televisiva.

Las imágenes de Gerard Piqué con una pelirroja en un restaurant de Miami.

En estas no existe ningún indicio de que tengan una historia íntima, aunque se dieron en el marco de la estancia de Piqué en Miami para ver a sus hijos, una realidad que afectó su relación con Martí. "No sé si esa chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores", detalló Dorronsoro al respecto.

Ella quería avanzar en la relación y ser madre, pero el tenía cierto recelo"

La periodista confesó que la noticia no la sorprendió, porque sabía que ambos "tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y esas cosas, pero él todavía tenía cierto recelo". Esta información ya había circulado previamente como rumor y sería el punto fundamental de una crisis en la que la diferencia de edad, y el hecho de que él ya tiene dos hijos, fueron contraproducentes para los objetivos de Martí.

Shakira y Piqué se separaron en 2022

La relación entre ambos había nacido de la peor manera, a partir de que Shakira se enteró de la infidelidad de su marido. El escándalo explotó de forma pública y creció al nivel de que tocó su punto más alto cuando la cantante estrenó su colaboración con Bizarrap, en la que se "vengó" de él y de ella de forma artística. El tiempo le dio la razón.