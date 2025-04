Suar enterró a Viviana Canosa por su denuncia a Lizy Tagliani: "Fui y hablé puertas para adentro"

En una improvisada charla a bordo de su auto a la entrada de El Trece, el actor, guionista y empresario de los medios de comunicación argentinos tomó postura política sobre la denuncia pública que realizó la periodista Viviana Canosa.

Durante su programa Viviana en Vivo, fue que la periodista deslizó que la conductora Lizy Tagliani estaba envuelta en un red de trata de menores por estar relacionada con el mediático y ganador de la primera edición de Gran Hermano, Marcelo Corazza.

Viviana Canosa decidió a las 3 de la mañana presentarse a declarar

Las repercusiones sobre el caso fueron tan extremas que no pasaron ni 24 horas de la denuncia pública y para toda la televisión que tuvo que dirigirse a los tribunales de Comodoro Py a respaldar sus dichos con pruebas.

Si bien se supo que declaró durante tres horas y que habría presentado pruebas fehacientes que implicarían no sólo a Tagliani sino a otras actrices como Florencia Peña, la conductora de radio Elizabeth Vernaci y a Jay Mammon, aunque éste último sí fue denunciado formalmente en la justicia por Lucas Benvenuto que en reiteradas oportunidades contó que mantuvo una relación sexoafectiva con él aún siendo menor de edad.

Pasaron los días y la denuncia no parece prosperar en Comodoro Py mientras que el tema parece diluirse de a poco. Es en este contexto en el que Suar explicó: "La denuncia la hace Viviana, que es una persona adulta, mayor de edad. Esas cosas no las puedo manejar, ella fue e hizo una denuncia. Veremos qué dice la Justicia ".

Un poco lavándose las manos y otro poco soltándole la mano a Canosa, Suar también explicó: "La verdad que yo no puedo ser responsable de algo que hace Viviana. Hace una denuncia como cualquier ciudadano que puede hacer una denuncia. Después, qué va a pasar, sólo Dios sabrá ", dijo con tono escéptico.

Adrián Suar

Las palabras de Viviana cargaron muchas repercusiones, tantas que hasta llegó a meter la cuchara Mariana Fabbiani que criticó duramente a la periodista por sus dichos y hasta expresó que era una "mancha" para el canal. Sobre este tópico también opinó: "A veces pasa, es cierto. Uno trabaja, me dedico hace muchos años".

Suar fue contundente en este punto y mantuvo su postura respecto a la libertad de expresión que reina en su equipo de trabajo: " Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir , lo saben todos los que trabajaron en la pantalla ElTrece. Pero sí también me gusta una pantalla tranquila, no soy de agredir a nadie desde la pantalla".

Viviana Canosa

Sin embargo, realizó una fuerte autocrítica: "A veces se me desmadran las cosas y trato de ir de nuevo y tratar de volver al eje, de lo que siempre fue la pantalla. A veces lo logro más, a veces lo logro menos. A veces lo logro menos, como todas las pantallas en esta bendita televisión argentina", reconoció.

Suar no tuvo dudas: " Todos a veces nos mandamos a penitencia y decimos acá estuvimos mal . Le pasa a América, a veces le pasa a El Trece, nos pasa a todos. Y está bien, yo coincido", explicó.

Se ve que Adrián Suar no dejó pasar la escena de la periodista que acusó de uno de los peores delitos a Lizy Tagliani y tuvo una reunión para explicarle cuántos pares son tres voces: "Fui y hablé con Viviana de puertas para adentro lo que yo quiero para la pantalla de ElTrece. Y ella lo entendió perfectamente. Y espero que sea así y podamos convivir civilizadamente".