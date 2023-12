La feroz reacción de Lucas Benvenuto, tras el regreso de Jey Mammon al teatro: "El daño que..."

Luego de estar alejado de la actividad artística durante meses, después de que Lucas Benvenuto revelara públicamente que en 2020 lo denunció por presunto abuso sexual cuando él tenía 14 años de edad, Jey Mammón volvió al teatro con un nuevo espectáculo que presenta desde el 26 de diciembre en el Teatro Zorba, de Villa Carlos Paz, de miércoles a domingo. "Ahora entendí cuál es mi público y que me debo a mi público", dijo el músico durante su debut.

Frente a una multitud, el ex conductor de Telefe -que el 9 de febrero del 2021 fue sobreseído por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020- presentó un unipersonal donde repasa su vida tras la tormenta que lo golpeó y que continúa golpeándolo. Con un tono muy serio y al borde del llanto, el humorista dijo: "Ahora entendí cuál es mi público y que me debo a mi público, así que a ustedes les agradezco de corazón... Me costó un huevo arrancar".

Junto al humor de sus personajes y tocando su característico piano, Jey destacó que lo hace feliz poder regresar. "Estoy muy feliz y gracias por tanto amor", dijo el actor y músico, junto a un público que lo recibió con aplausos. "¿Viste cuando vas al gimnasio y te empiezan a doler músculos que no sabías que ni existían? Cuando te cancelan te duelen partes del alma que no sabías que tenías. Te morís pero estás vivo", aseguró, sin evitar el tema que lo alejó de la pantalla chica.

En medio de este contexto fue que Benvenuto usó sus redes sociales para repudiar el regreso de Jey al escenario. "El daño que me hicieron nadie lo va a reparar, pero quiero decirles algo: no me sorprende en un país donde en los medios predomina la violencia, la falta de respeto y la corrupción en todas sus formas... Que paguen para verlo...", escribió junto a una foto en donde se lo puede ver con el conductor cuando -según detalló- cada uno tenía 14 y 31 años respectivamente.

El descargo de Lucas Benvenuto en las redes sociales.

A su vez, Benvenuto señaló: "El año se está yendo. Y créanme que quiero dejar toda esa mier... atrás. No me importa que vuelva a trabajar. La vida sigue, al menos para mí. Solo recuerden esto: lo que no te mata, te hace más y más fuerte. Gracias por todo el apoyo que me dan". Antes de su debut teatral, Jey había enfrentado las cámaras del programa Mañanísima, donde aseguraba estar "de píe" y "ansioso" por reencontrarse con la gente.

Sobre su presente y futuro laboral, reveló que recibió varias propuestas a lo largo del año, entre ellas la conducción de Polémica en el Bar (América), pero aclaró que aún mantiene un contrato que lo ata a Telefe hasta diciembre. "Me han llamado, me han dicho 'las puertas están abiertas', pero veremos el año que viene", dijo y sobre su presente sentimental, aclaró: "¿A quién no le gusta estar acompañado? Pero mi vida es un quilombo".

Desde el ciclo de El Trece adelantaron que Mammón podría iniciarle una demanda a Telefe luego de que lo apartaran, a su parecer, de manera "injusta" de la conducción de La Peña de Morfi. "Él está muy enojado con Telefe, quizás le va a hacer un juicio por daños y perjuicios si no le renuevan el contrato", anticipó el periodista Lucas Bertero. De no ocurrir esto, el conductor podría iniciarle un reclamo a modo de "resarcimiento económico" al canal y pedirá un gran valor de dinero....¡y en dólares!.

Su idea sigue siendo ir contra los que lo "condenaron sin condena". Es decir, contra periodistas y programas de televisión. Si bien actualmente no hay una causa judicial que lo tenga como sospechoso o acusado de cometer un delito, cabe mencionar que en el 2020 la víctima lo denunció y por llamativos motivos, la causa prescribió. Además, por boca de Jey, ambos tuvieron un vínculo amoroso que, aunque él no recuerde con exactitud, comenzó a los "16,17 o 18 años de Lucas" cuando él tenía 32.

Jey Mammón regresó al teatro

A partir de allí, la productora decidió sacarlo del aire al instante en el que se comenzó a hablar del tema y Jey solo pudo acompañar en la conducción a Jesica Cirio en un solo programa, ya que La Peña de Morfi 2023 acababa de empezar cuando estalló este escándalo. En un principio se habló que el músico le iba a pedir al canal de las tres pelotas un resarcimiento de 1 millón de dólares, pero esta suma podría estirarse si no llegan a un acuerdo entre las partes.