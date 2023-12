Llantos, gritos y faltas de respeto: Pampita y un historial de "maltratos" que comenzó hace 7 años en el Bailando

Si hay alguien que sufrió destrato y maltrato, por qué no, durante su estadía en el Bailando por un sueño es sin dudas Carolina Pampita Ardohain. Por esta razón, se entiende que durante su último y brutal cruce con Moria Casán haya explotado como explotó. A los gritos, le aseguró a La One: "¿Qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? ¡Dale! Hace años que no me dejo ningunear por nadie, ni por vos ni por nadie. ¡Conmigo no te metás!"

Pampita siempre es el blanco de las críticas en el Bailando

La pelea comenzó luego de que la modelo acusara al resto de jurados del Bailando 2023 de "regalarle" puntaje a "todos los participantes que le caen pésimo". "¡Me la rebanco! Nunca he regalado nada y me quedo callada. Y te la pasás regalando nota a todo el mundo. ¿Quién se piensa que es? A mi no me ningunea nadie, me ninguneaban hace siete años acá y hace mucho tiempo que no me ningunea nadie", remató, sin antes denunciar que la producción manipula los puntajes del reality.

Lo cierto es que Pampita está en lo cierto. O al menos, así lo marca el archivo. Y es que si retrocedemos hasta hace siete años, nos podemos encontrar a Pampita un poco más joven siendo reiteradamente maltratada, y hasta humillada, por diferentes protagonistas como pueden ser la propia Moria Casán, Lizy Tagliani, Marcelo Polino o Nicole Neumann, entre otros. Todos ellos le dijeron de todo a la modelo en distintos programas durante la edición del Bailando 2016 de El Trece.

La primera en salir a la luz fue un viejo enfrentamiento, uno de muchos, entre Moria y Pampita. Todo ocurrió el 8 de junio de aquel año, cuando Soledad Silveyra -que integraba el jurado del certamen por aquel entonces-. dijo que prefería no pelearse con la ex vedette que, enseguida, aseguró que los periodistas fueron los que le pusieron el apodo de "lengua karateca". Fue entonces cuando la modelo dejó a todo el mundo en silencio al afirmar: "Si hay algo que no soy es falsa".

Y siguió: "Yo vine a hacer mi trabajo, no vine a buscar una amiga más, tengo un montón de amigas, no necesito más, gracias". Frente a esto, Moria le respondió: "Yo tampoco quiero ser amiga tuya, pero te quiero decir...", pero no pudo terminar la frase porque Pampita la interrumpió: "Me lo demostrás constantemente, Moria, me lo demostrás constantemente que no querés ser amiga mía porque constantemente desde el primer día que estoy acá te molesta profundamente".

Con la tribuna coreando el nombre de la ex pareja de Benjamín Vicuña, La One explotó y le lanzó un golpe bajo a la morocha: "Señor Tinelli, ¿sabe lo que pasa? Le molestó una cosa que yo dije acerca de la personalidad de la señora. Yo dije que a la señora me parece que tenía un enganche con los señores que le eran infieles. Es una apreciación mía, eso no significa ser falsa, es una apreciación". Molesta, Pampita contratacó: "No vengo acá que me analices, Moria, vengo acá a votar a la gente que baila".

Aquel feroz cruce finalizó con Moria asegurándole a la jurado que ella era funcional al show. "Yo trabajo para el show, vos no venís acá para nada, no venís a hablar de tu vida privada, no venís a hablar de nada, ¿por qué estás acá? Esto es un show, , hay que ser funcional al show, mi amor, ubicate". A lo que Pampita cerró: "A mí me dijeron que venía a votar para el participante, no me dijeron que venía a exponer mi vida privada. Yo no transo con mi vida personal".

En noviembre de ese mismo año se desencadenó otra feroz pelea entre pampita y, esta vez, Lizy Tagliani, que terminó con la modelo apuntando munición gruesa contra Marcelo Tinelli. El que metió el dedo en la llaga en aquella oportunidad había sido Marcelo Polino, pidiéndole a Lisy que dijera realmente lo que opinaba de la jurado. Tagliani se tomó varios minutos para decir que respetaba a Pampita, que no tenía nada en contra de ella, pero que era amiga personal y quería mucho a Nicole Neumann.

La humorista en aquella ocasión había intentado evitar el conflicto al señalar "que no tenía ningún problema" con la mamá de Bautista, Benicio, Beltrán y Ana. "No me gusta que mujeres con familias empiecen a tirarse cosas por la cabeza sin sentido. No me importa quien tiene razón, no me parece correcto", había dicho Lizy, quien advirtió que no se metería "nunca" con una mujer, aunque terminó estallando contra cara de póker y el gesto con el hombro que ensayó segundos después Pampita.

Enojada, la artista terminó atacando a la morocha: "No me contestes como si estuviéramos en tercer grado", le dijo y la trató de "maleducada", a lo que Pampita se excusó señalando que no estaba bien de salud: "Lisy, no tengo nada con vos, estoy resfriada solamente". Minutos después, Pampita se quebró y disparó: "Estoy sentada acá, y no hacen otra cosa que atacarme. ¿O no, Marcelo? Sos vos el que preguntó cuántos minutos lleva el programa y no se habla de otra cosa y me enfocan todo el tiempo".

Sin poder contener las lágrimas, Carolina se la agarró directamente con Tinelli y lo cuestionó: "Yo vengo como jurado, no vengo a sentarme acá para que todos me bardeen. Yo no quiero hablar de este tema. Me parece que están todos aliados con esto. ¿Cuántos minutos llevo con la cámara en la cara? La verdad no me merezco este lugar que me están poniendo. Vos lo sabés muy bien y sos hombre y tenés que defender a una mujer a la que atacan cinco personas todo el tiempo. Es tu programa".

Pero el día más movilizante , y en el que más maltratada se sintió Pampita, fue cuando abandonó "Showmatch" furiosa tras pelearse con Nicole Neumann y el jurado en septiembre de 2016. "Pampita ensució a una buena chica como la China Suárez y le hizo daño a una familia para estar acá", disparaba Polino, sin ningún tipo de filtro, provocando la ira de la morocha, quien no lo dudó, se paró de su asiento de jurado, cruzó la pista y se fue del estudio.