¡Soltá amiga! La novia de Mac Allister no para y sigue humillando a Cami Mayan, incluso en Navidad

Sus éxitos como deportista, el título en Qatar y ser campeón mundial no pueden quitar la chapa impuesta hacia Alexis Mac Allister por su mal manejo en cuanto al amor. Es que su separación de la influencer Cami Mayan fue tan escandalosa que escaló a tal punto que ahora el triángulo amoroso que involucra también a Ailén Cova se torna cada vez cínico.

camila mayan

Todo fue muy fugaz, pero lo que aún no se tranquiliza es la obsesión que posee Cova sobre Mayan. Es que en diciembre, cuando Argentina se consagró campeón mundial en Qatar, Mac Allister festejó el título junto a quien era su pareja del momento, pero tan sólo seis días más tarde se arrepintió y decidió cortar la relación para emprender una nueva con su mejor amiga de toda la vida.

El 18 de diciembre celebraron, se dijeron "Te amo" mediante posteos y sonrieron en las fotos. Sin embargo, tan sólo seis días después, en la noche de Navidad, Mac Allister tomó la valentía de confesarle personalmente a Mayan, que ya no quería seguir manteniendo la relación por problemas personales y porque creía que después de tanto tiempo juntos, el amor no era el mismo. Tiempo más tarde, fue ella la que admitió que la frase que utilizó el mediocampista fue: "Ya no te quiero".

¿Pero por qué no la quería más? Porque ya estaba iniciando una relación con Cova, a quien presentó de manera formal pocos meses después. La historia se embarra cada vez más, pero lo peor no es la actitud de él, sino que además ambas mujeres mantenían una relación cordial, en donde hasta se comentaban publicaciones en Instagram y compartían momentos juntas porque las unía la misma persona en común.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister

Tras la separación, Mayan brindó una serie de entrevistas en la que hizo hincapié sobre lo mal que se sintió y que ni en su "peor pesadilla" se podría haber imaginado algo así y hasta había hecho un mini descargo en sus redes sociales asegurando que su año empezó con el pie derecho.

"Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos. Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía", reveló Mayan en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram en abril.

A pesar de todo el duelo provocado, la influencer continuó su carrera abocada a las redes sociales, pero por el otro lado de la historia, en donde se encuentran Mac Allister y Cova, parece ser que todavía no resolvieron los problemas ocasionados. ¿Por qué? Es que en varias ocasiones, la actual novia del ex Boca se mostró totalmente competitiva y hasta publicando distintos mensajes provocativos buscando una pelea en puerta que hasta el momento no se le dio.

Ailén Cova junto a Alexis Mac Allister, luego de que él firme contrato con el Liverpool.

En noviembre, Mayan publicó un video de ella bailando y cantando la canción Mr. Perfectly Fine, de Taylor Swift, que trata sobre una pieza que la artista le dedicó a su ex Joe Jonas, luego de que este la dejara por teléfono en una llamada que duró sólo siete minutos. Inclusive, el fragmento elegido en el video de 40 segundos en el que se la ve cantando la canción, es el que más referencias tiene a la historia personal que lo tocó vivir con "El Colo". "Bueno, pensé que podrías ser diferente al resto. Supongo que son todos iguales", son las primeras dos oraciones de la publicación.

"Porque escuché que tiene su brazo alrededor de una chica nueva. He estado recogiendo mi corazón, él la ha estado recogiendo a ella. Y nunca superé lo que me hiciste pasar. Pero es maravilloso ver que nunca te afectó. Hola, Sr. Perfectamente bien. ¿Cómo está tu corazón después de romper el mío? Sr. Siempre en el lugar correcto en el momento correcto, amor", dice la letra. "Hola, Sr. Casualmente cruel. Sr. Todo gira en torno a ti. He sido la Señorita Sufrimiento desde tu adiós. Y tú eres el Sr. Perfectamente bien", concluye el fragmento.

Quien debe haber sentido que tenía que recoger el guante, fue la mismísima Cova. La actual pareja del futbolista subió a sus historias una foto de ella y él en 2011 en un río, cuando no eran más que unos niños. Supuestamente fue una respuesta a la consigna del "Día de las parejas", en las que debía postear un "recuerdo viejo" con su pareja. El epígrafe que le eligió a la imagen, también hizo hincapié en la relación de años que los une a ambos. "2011, porque las de 2004 son terribles", bromeó Ailén sobre el recuerdo.

La publicación de Ailén Cova para recordar los años que lleva como "amiga" de Alexis Mac Allister.

Pero hay un dicho muy conocido que dice que "entre broma y broma, la verdad se asoma" y es efectivamente eso lo que busca hacer Ailén: recordar las veces que sean necesaria, que él y Alexis se conocen desde pequeños y que se aman desde el primer día, pasando por alto la relación que tuvo el mediocampista de la Selección con Mayan.

Como si fuese poco, Cova volvió a las pistas y lejos de querer salir de la polémica, apuntó nuevamente a herir los sentimientos de Mayan y de todas las personas que se posicionan a favor de ella. En un simple posteo de cumpleaños, marcó la cancha con una letal y picante frase. "Feliz cumple amor mío, te deseo toda la felicidad del mundo. Ailu y Ale del pasado estarían felices, te amo.", escribió.

El saludo de Ailén Cova a Alexis Mac Allister en su cumpleaños.

Lo cierto es que Mayan no quiso hacer eco de las publicaciones de Ailén ni en esta ni en ninguna ocasión, pero sí hay una realidad y es que quien habla en nombre de ella es la comunidad de la red social Twitter (X) que cada vez que aparece una publicación o mensaje similar por parte de Cova, rápidamente se vuelve tendencia por estar en contra de ella y de la pareja.