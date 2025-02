La tajante posición de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por su relación con Mauro Icardi

El festejo por el séptimo cumpleaños de Magnolia Vicuña Suárez destapó otra arista de la "novela turca", protagonizada por Wanda Nara, Mauro Icardi, L-Gante y Eugenia "La China" Suárez. ¿Qué fue lo que sucedió? La fiestita tuvo lugar en la mansión que Benjamín Vicuña compró en 2021 -cuando todavía añoraba una reconciliación con la ex Casi Ángeles- y el chileno se encontró por primera vez con el lesionado delantero.

💣Bombita: cabe recordar que la pequeña primero celebró su cumpleaños en la mansión de Icardi. Sí, la "casa de los sueños" tanto de Wanda Nara, como de "Pampita".

La decisión del actor de no difundir ninguna postal del festejo de su hija llamó la atención. A eso se le sumó que "La China" lo cortó de la foto que publicó en sus redes del momento en el que la pequeña Magnolia soplaba las velitas, acompañada por sus hermanos Rufina y Amancio. La mala onda se sentía en el aire y traspasó incluso la arena de las redes sociales.

A diferencia de la buena onda que mantuvo al menos en público con Roberto García Moritán -cuando todavía estaba en pareja con su ex mujer, Carolina "Pampita" Ardohain-, Vicuña tuvo poco y nada que decir sobre la impresión que le generó el actual novio de la madre de sus dos hijos menores.

En diálogo con LAM, el actor habló del "escándalo mediático" alrededor de su ex pareja. "Mi respuesta es la misma desde un principio, ustedes lo saben. Entonces, venir a buscar otra cosa, la verdad que no; porque no van a necontrar otra cosa más que decirte que las cosas se resuelven a puertas cerradas, en casa, para preservar a los chicos, que son lo más importante. Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia", esquivó, aunque no ocultó su malestar por la exposición que en las últimas semanas sufrieron sus hijos, en especial Amancio.

Consultado sobre si consideraba que "La China" estaba preservando a sus hijos frente a la mega exposición a la que fueron sometidos desde que blanqueó su relación con Icardi, Vicuña se mostró un poco más contundente. "No sé. Cada uno hace lo que puede".

Si bien procuró no ser tan lapidario a la hora de revelar qué impresión le dio el futbolista, el actor se encargó de desmentir que se sintió incómodo durante el cumpleaños de Magnolia por la presencia de Icardi: "No, no. Tuvimos un cumpleaños muy lindo. Eso es importante Los cumpleaños son ritos importantes".

"¿Se llevan bien con Mauro? ¿Cómo fue el encuentro?", indagó el cronista de Ángel De Brito. "No pasa nada. No hay mucho que explicar", respondió de forma contundente, al tiempo que aclaró que no escuchó los audios que se filtraron en los que Wanda y Mauro se refieren a su paternidad: "Menos mal que no lo vi y no me hago cargo tampoco". Claro y cortito.