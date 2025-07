Paren todo: Kylie Minogue vuelve a Argentina con una noche icónica

La reina indiscutida del pop, Kylie Minogue, está lista para deslumbrar una vez más a su fandom argentino. Después de 16 años de ausencia, la icónica artista australiana confirmó su regreso al país con un espectáculo que promete ser una verdadera celebración de su legado musical. La cita es para el 7 de agosto de 2025 en el Movistar Arena.

Desde que irrumpió en la escena musical a finales de los 80 con Kylie, la cantante demostró ser mucho más que una estrella pasajera. Su capacidad para reinventarse, adaptarse a las tendencias y, al mismo tiempo, rendir homenaje a las raíces del pop la han convertido en una figura imprescindible en la industria. Lleva más de 80 millones de álbumes vendidos y ¡5 mil millones de streams acumulados! Minogue es extraordinaria.

El Tension Tour promete ser una noche mágica porque es un viaje profundo por las múltiples etapas de su ecléctica carrera, desde los clásicos que marcaron generaciones hasta los nuevos temazos que la mantienen vigente como una estrella.

Entre las canciones que seguramente harán vibrar el Movistar Arena están Spinning Around, Love at First Sight y, por supuesto, el himno global Can't Get You Out of My Head, que alcanzó el puesto número uno en más de 40 países y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural.

Pero eso no es todo, ¡puede haber más! Los afortunados tendrán la oportunidad de escucharla cantar en vivo Tension y Tension II, sus últimas creaciones pero también Padam Padam, que ya se perfila como uno de los favoritos de sus seguidores. Este tour promete ser una mezcla perfecta entre nostalgia y frescura, un viaje por el universo sonoro que Kylie ha construido con maestría a lo largo de cinco décadas.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Santander American Express (6 cuotas sin interés) desde el lunes 28 de octubre a las 13:00 horas . La venta general empieza el martes 29 de octubre a la misma hora; podés adquirir las entradas en la página oficial del Movistar Arena.

Kylie Minogue está lista para volver a enamorar a Argentina. Nadie puede perderse este show icónico que quedará grabado en los corazones de todos y todas.