Soledad Pastorutti sumó a Yami Safdie como co-coach y estalló el carpetazo: "¿Odio a la Sole, se los dije?"

Yami Safdie pasó de cantar con su ukelele en TikTok a ocupar un lugar destacado en la escena artística y mediática. Su nombre ganó popularidad y en redes sociales decidieron bautizarla con el famoso "carpetazo".

La artista pasó de cantar en su habitación y subirlo en TikTok a estar en grandes escenarios. El más reciente fue el show de Margarita, donde Cris Morena confió en ella para sacar una reversión de la conocida canción Hay un Cuento. El lanzamiento llega en el mejor momento del fenómeno: Margarita viene de agotar 14 funciones en el Arena ante más de 140 mil personas, y sumó 13 presentaciones en Tecnópolis con una puesta que recrea la magia de su universo. Es en este boom que el nombre de Yami no pasó desapercibido, ya que luego fue vista en una campaña viral de Racing.

Los comienzos artísticos de Yami Safdie

El club buscaba incentivar a los fanáticos a acercarse a la cancha y eligió, curiosamente, a una joven de 27 años que nada tiene que ver con el deporte: "Todos los cantantes y los que trabajamos con nuestra voz conocemos la importancia de cuidar nuestro instrumento, de no andar forzando ni gritando, pero hay excepciones. Si vengo a la cancha con mi viejo, no puedo evitar romperme la garganta cantando. Los de Racing somos distintos. Racing te quiere socio", expresó.

Como era de esperarse, en redes comenzaron a notar su presencia constante en diferentes ámbitos: "Basta, no quiero comer más pistacho ni ver más a Yami Safdie" o "Dios está en todos lados: fui a rendir un final y me lo tomó Yami Safdie", escribieron en X (ex Twitter), reflejando el hartazgo que generó su sobreexposición.

Pero los proyectos no se detienen ahí. En los próximos meses, Safdie llegará a la pantalla de Telefe como co-coach de nada más y nada menos que Soledad Pastorutti en La Voz Argentina. Si bien La Sole acostumbra a trabajar con artistas de su misma línea musical, esta vez optó por sumar una figura más joven a su equipo.

Posaron juntas para promocionar el programa, pero los usuarios no tardaron en recordar viejos posteos que Yami publicó cuando todavía era una usuaria más de Twitter. "Odio a la Sole, ¿se los dije? Iván tendría que ganar", escribió durante la final de La Voz Argentina 2012, y más de una década después, ese comentario resurgió en pleno 2025.

Yami Safdie será co-coach de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

Las vueltas de la vida la llevaron a trabajar con quien alguna vez criticó públicamente por sus triunfos en un reality de canto. Pero ese no fue el único tweet viejo que generó revuelo. Y es que al ver su creciente exposición, muchos usuarios recopilaron comentarios del pasado con un tono claramente gordofóbico: "Cuando una gorda twittea fotos de comida me cago de risa, cuando lo hace una flaca lloro de bronca" o "Yo estaba gorda y a dieta hasta que me regalaron un chocolate. Ahora solo estoy gorda", escribió en 2015, dejando ver una fuerte obsesión con su cuerpo. En otro tuit publicó: "Quiero ir a la playa a sacarme un montón de fotos hasta darme cuenta de que salgo gorda en todas".

Tweets viejos de Yami Safdie

Pero lo más preocupante fueron los mensajes de tono racista que también se encontraron en su perfil. "Por lo menos yo no soy negra", respondió a un usuario que la criticaba. Y en otro mensaje citó: "Como la sabia Culi dijo una vez: 'si me vas a cambiar, cambiame por una linda, no por una negra boliviana'".