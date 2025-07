La Libertad Avanza hacia la quiebra: Adorni aseguró que Villarruel "no es parte del proyecto"

La crisis interna dentro de La Libertad Avanza (LLA) parece estar lejos de resolverse, mientras las declaraciones de sus principales figuras revelan fracturas profundas en el espacio político liderado por el presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei.

En el centro de la polémica está su ex amiga Victoria Villarruel, la vicepresidenta del país, que fue intensamente criticada por el arco político libertario y, en las últimas horas por su vocero presidencial, Manuel Adorni que durante su conferencia de prensa habitual en Casa Rosada este jueves fue categórico al referirse a la relación entre Milei y Villarruel: " Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto ".

Villarruel en el Senado

Estas palabras ratifican lo que ya venía siendo un secreto a voces: la ruptura entre el presidente y su compañera de fórmula es definitiva. Horas antes, en un acto partidario en Córdoba capital, el Jefe de Estado había calificado a Villarruel como "la bruta traidora", dejando en evidencia la fractura expuesta del espacio libertario.

Adorni no se quedó atrás y reforzó el mensaje del mandatario: "Ya lo hemos dicho una y mil veces. Independientemente de la terminología utilizada por el Presidente, todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto. No es parte de ese norte que hablábamos recién. Y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo", afirmó el vocero.

Javier Milei y Victoria Villarruel

Cuando se le consultó sobre si estas tensiones internas podrían comprometer la gobernabilidad, Adorni intentó minimizar el impacto institucional del conflicto: "Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes. Son cuestiones del día y de la dinámica de todos los días, de la política y de la propia dinámica del gobierno. No veo por qué, digamos... Creo que siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones". Sin embargo, su insistencia en que Villarruel "no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto" deja poco margen para la imaginación.

La línea dura de Karina Milei

La figura de Karina Milei, quien habitualmente mantiene un perfil bajo pese a su influencia dentro del espacio libertario, cobró relevancia esta semana tras su contundente mensaje dirigido al oficialismo.

El incendiario posteo de Karina Milei

En un contexto marcado por disputas internas tras el cierre de listas en la Provincia, Karina declaró en su cuenta de X: "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado, está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".

Adorni respaldó estas palabras y las interpretó como un llamado a la unidad dentro del espacio libertario. "Es un tuit partidario, en términos del partido y la conformación de la estructura . Y, en tal caso, si tengo que hacer un análisis, fue un mensaje para todos. Es que los cargos no importan, que quienes están en una lista, en un puesto, en una función no importan y que lo que importa, que es lo que ocurre, es que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo hacia la misma dirección", explicó el vocero presidencial.

En medio de las tensiones por los armados provinciales, Manuel Adorni buscó bajar el tono al conflicto interno: "[El de Karina] fue un mensaje para todos de '¡vamos para adelante!'. Es razonable que en los armados de listas y en cuestiones partidarias algunos tengan pretensiones; los lugares son limitados. No ha pasado nada que uno considere anormal, atípico, más allá de que somos nuevos en estas cuestiones de armado. Creo que fue un mensaje para absolutamente todos, para mí también, para todos los que defendemos estas ideas. [Dijo] 'hemos cumplido otra etapa, vamos todos para adelante'".