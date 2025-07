Después del fiasco en La Voz, la canción de Miranda! "Tu misterioso alguien" llegó al número uno de Spotify

La defectuosa interpretación que hizo un participante de La Voz Argentina este martes de la canción Tu misterioso Alguien de Miranda!, catapultó la versión original y la puso en el número uno del ranking de Spotify. También influyó la reivindicación que tuvo el participante que hizo la desafortunada versión, Bruno Cirigliano, quien desde su hogar demostró toda su capacidad vocal. Por el logro, Lali Espósito los felicitó en redes sociales y también celebró que el tema que tienen en común, Mejor que Vos, haya llegado al lugar 14.

"Ayer, mientras grabábamos La Voz con Miranda! hablábamos emocionados de lo que pasa con nuestras canciones 'Tu misterioso alguien' y 'Mejor que voS'. Una con una historia de años y una nueva que hicimos juntos. Estamos emocionados y agradecidos, ¡che! ¡Aguante el Pop! Los Miranda! son mis salvadores en esta historia. Los 1. ¡Qué lindo compartir música con ellos! ¡Gracias por escuchar mi último álbum de esta manera!", celebró Lali en un posteo que realizó en X.

El tuit de Lali Espósito en donde felicitó a Miranda! por haber llegado al número uno del ranking de Spotify.

La referencia de la actual estrella de pop a la canción en común es porque, tras 168 días de su lanzamiento, Mejor que Vos llegó al puesto 14 por primera vez. Algo que tanto ella como los integrantes de la banda de Ale Sergi y Juliana Gattas, celebraron con mucha felicidad. El caso del número uno, tiene otros antecedentes.

El crecimiento del clásico de Miranda! en los rankings tuvo una estrecha vinculación con lo que sucedió el martes. Cirigliano, oriundo de Merlo, había hecho una versión defectuosa, pero luego de que se emitiera en vivo por Telefe, subió a sus redes sociales otra casi perfecta que se ganó tantos elogios como críticas había cosechado con la primera.

"Tu misterioso alguien" de Miranda! llegó al número uno del ranking de Spotify.

"Le cerraste la boca a todos los que tiraron la mala", sentenció un usuario de X. "Sinceramente me sorprendiste con esta versión, el teclado y vos una hermosa armonía", recomendó otro. "Yo sabía que sos buenísimo, la gente ya te está escuchando", le dedicó una tercera opinión en las redes.

Los comentarios tras su aparición en el programa no habían sido tan afortunados. "La peor audición de la historia del programa", describió un perfil de X. Algunos de los tweets más compartidos inclusive decían: "¿Cómo vas a cantar 'Tu Misterioso Alguien' tan mal? Me quiero morir" o "¿Quién hace los castings de La Voz Argentina? Es un hijo de puta". Inclusive, alguien llegó a decir "acabo de ver la peor dissaster class en la historia del reality".

Lo cierto es que Bruno Cirigliano también fue autocrítico con lo sucedido y su mejor versión la subió con el comentario: "¿Te imaginas que la cantaba así?". En ese sentido, cuando fue felicitado, también reconoció que había estado flojo en vivo por el estado gripal que acarreaba. "Agradezco a los que me mandan buena onda, y a los que no también. Yo también me hubiese bardeado", aceptó.