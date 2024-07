Luis Novaresio, ¿saca del clóset a Javier Milei?: "No conozco heterosexual tranquilo que haga..."

"Todo por amor pero no todo", es el libro que el periodista Luis Novaresio está presentando en los medios de comunicación. Es su primera novela de ficción que lo tiene muy emocionado por ser además un reflejo de su propia vida y transitar como persona homosexual en este mundo y en una Argentina signada por la ultraderecha de la mano de Javier Milei.

Novaresio, visitó el programa de Ernesto Tenembaum y allí contó cómo vive como una persona que es abiertamente perteneciente al colectivo LGBT: "Me tocó ser testigo directo de estas cuestiones. Diana Mondino dijo lo de los piojos conmigo, Carlos Rodríguez dijo lo que le daba dolor de panza, (Victoria) Villarruel dijo en mi programa que era mucho lo del matrimonio, que con la unión civil alcanzaba".

Braulio Bauab y Luis Novaresio

El periodista confesó que recibió cientos de críticas por no haber reaccionado de la peor manera: "En aquel momento fui duramente criticado porque no me levanté y no le partí una silla en la cabeza a cada uno de ellos. Yo sigo creyendo que la entrevista no incluye un sillazo; en la entrevista el contenido es el rey y no creo que hubiésemos sabido tan claramente lo de Villarruel, lo de Mondino sin la entrevista", dijo entre risas.

Pero, recuperando la seriedad reflexionó: "Ya estamos debatiendo el divorcio; hoy sigue siendo secretario de Culto (Francisco Sánchez) y el tipo dijo que hay que debatir el divorcio y no pasa nada... no hay divorcio, identidad de género, matrimonio igualitario, políticas de defensa a las minorías. Me parece gravísimo que, en pos de cierta utilización que se hizo en gestiones anteriores de estos temas, no digamos 'che, hasta acá'", dijo y continuó: "También he tenido oportunidad de decirle a (Guillermo) Francos, '¿Che, van derogar el matrimonio igualitario?'... es un clima de época que a mí no me gusta", confesó Novaresio.

Muy fiel a su estilo, Tenembaum picanteó la charla rememorando que solo hace 24 horas, el presidente argentino estuvo con su par de Brasil y allí le entregaron una medalla con una insignia de tres íes con un significado machista y sexista.

El conductor de radio reflexionó: "Me parece de los más espantoso de este momento; veo la escena de Bolsonaro y Milei con lo de 'siempre se me para', que además te dan ganas de decir '¿será que nunca se le para?, ¿será que nunca tuvo relaciones homosexuales?'", se preguntó el conductor de Radio con Vos y recordó: "Incluso Milei ha dicho que ha participado en muchos tríos sexuales, la mayoría de ellos con mujeres, dio a entender que tuvo relaciones homosexuales".

"Todo por amor, pero no todo", el libro de Novaresio

Luis Novaresio, ni lento ni perezoso y conociendo muy bien el paño, mandó al frente a Javier Milei y lo desnudó: "Nadie, no conozco heterosexual tranquilo que haga ese tipo de alusiones".

De qué se trata el libro de Novaresio

"Todo por amor, pero no todo", está disponible en versión papel y digital a 19.999 pesos. Aquí la sinopsis del libro: "Cuando Uno -que le debe su nombre a la devoción de su madre por un mártir español- atraviesa una crisis de pareja con C, se anota en un curso de filosofía con la prestigiosa profesora Berta Orlás. Allí, cada jueves, un grupo comenzará a construir una forma descarnada de amistad. Uno conocerá a Ana, ejecutiva exitosa con un secreto inconfesable, a la frágil Eva -cuya determinación pondrá a prueba la cohesión del grupo-, y a Lourdes y Gerardo, una pareja convencional que hace preguntas incómodas. Uno se debate entre el placer de la experimentación sexual que le propone C y el miedo a perderlo. ¿Cuáles son los límites del amor? ¿Cuáles, los del sexo? ¿Qué es la fidelidad? ¿Hay una ética o una moral cuando amamos? ¿A qué somos realmente leales? ¿La filosofía tiene las respuestas? Lo humano se despliega con todas sus tensiones en esta, la primera novela de Luis Novaresio. Las ideas de Platón, Epicuro, Freud, De Beauvoir y Sartre, entre otros pensadores, llegarán a través de la magnética profesora, a veces como bálsamo y otras como aguijón para revelarles a los personajes sus propias verdades. Todo por amor, pero no todo es una historia de preguntas, de descubrimientos, de reencuentros con lo sabido y un profundo convencimiento sobre la importancia de la amistad y el deseo".