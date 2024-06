Lali cruzó fuerte a Aye Alfonso de "Factor X" y ella le respondió: "No la pueden ver"

The X Factor España está que arde con la participación de Lali que deja a todos boquiabiertos con sus escandalosos outfits. Sin embargo, lo que más llamó la atención del reality no fueron los looks de Espósito sino la reyerta que se produjo entre ella y Ayelén "Aye" Alfonso.

Alfonso es una cantante muy reconocida en Paraguay por interpretar canciones folclóricas y eso es lo que Lali quiso desafiar: le dijo después de su presentación que saque de su interior algo más "versátil" para el talent show.

"Aye" Alfonso

A su vez, su compañera de banca, la española Vanesa Martín también tuvo un encontronazo con la chica de Paraguay: "Intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu misión en esta vida como música. No me desdigo de nada, te pido disculpas si te molestó, pero subrayo que no te salgas de tu identidad. Hoy sigo viendo a una Aye lejos de su identidad".

Ni lerda ni perezosa, Aye dijo contundente: "Respeto todas tus opiniones, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas". la respuesta le pareció muy desafiante a Lali que levantó la temperatura y un poco enojada contestó: "Siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada, lo voy a resumir en que coincido con Vanesa Martín".

Lali en Factor X

Además, Lali le dijo en la cara: "Estamos aquí siendo cuatro personas muy respetuosas diciendo lo que pensamos, nada de lo que decimos es destructivo. Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas" y, para rematar agregó: "Somos cuatro artistas con mucho trabajo detrás y somos muy respetuosos con cada persona que se subió al escenario".

Aye no se queda callada

La cantante de Paraguay, que tiene un talento indiscutido tuvo una respuesta por redes sociales muy poco políticamente correcta. A través de un video que se viralizó en redes sociales, dijo: "Fue un poco fuerte lo que ha pasado".

Y, haciendo referencia a Lali y a Vanesa, cantó vale cuatro y retrucó: "Respeto cada crítica y opinión de los jurados. No le puedo caer bien a todos, siempre va a haber diferencias", dijo desafiante.

Subiendo un poco el tono de a conversación, Aye expresó: "Me sirve como motivación, para seguir creciendo" y, como si eso fuera poco, también dijo: "Me motiva a demostrar la capacidad que tengo que capaz ellas no la puedan ver o no les guste".

Para finalizar ninguneó a Lali y también a Vanesa: "Me motiva a seguir adelante con el apoyo de ustedes porque ustedes son quienes deciden y quienes me eligen".