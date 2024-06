Oky volvió a arremeter contra Tuli Acosta, la comparó con "Nahir Galarza" y negó haberle matado a su perro

No conforme con el furioso descargo que hizo en su cuenta de X, Octavio Appogh, más conocido como Oky, acudió a su famoso streaming para defenderse de las acusaciones que le hizo Tuli Acosta, su ex pareja, durante su participación en Olga. Entre ellas, la cantante denunció haber vivido situaciones de extrema "violencia psicológica" y aseguró que abrió los ojos cuando perdió a una de las mascotas que tenía cuando vivía junto al influencer tucumano.

Si bien evitó mencionarlo con nombre y apellido, en pocas palabras la ex participante del Bailando por un sueño comentó: "Me pasó que tuve la pérdida del ser más cercano que tenía yo, que era mi perrita. Fue un día que yo me pelee, me fui de la casa, volví y había desaparecido mi perra. Supuestamente se fue, pero era un Chihuahua pero viste como son... son mascotas miedosas que no se van a ningún lado. Yo llegué y ya no estaba. Eso fue la salida que tuve que tomar diciendo que me iba de esa casa".

Como 1+1 es igual a 2, los seguidores de ambos no tardaron en confirmar que la artista se refería al tucumano en su denuncia pública, lo que obligó a Oky a salir a defenderse por la misma vía. Antes de arrancar, le pidió disculpas a su actual pareja Sasha Ferro -que cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram- por tener que hablar de su ex romance y no dudó en su relato en comparar la actitud de Acosta con Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo. "Tenés plata, tenés fama... ¿qué hacés hablando de mi? ¡Ya está, ya cortamos!", disparó.

Y arremetió: "Parecés Nahir Galarza echándole la culpa a su papá de que mató al novio". Acto seguido, el streamer dio su versión sobre la desaparición de las mascotas de Acosta cuando aun eran pareja y que terminó con una de ellas apareciendo sin vida. "Yo no quise que esto pasara claramente, pero es algo muy fuerte lo que ella hizo, salió a inventar que yo maté a un perro, o sea es algo muy grave, y claramente no es algo azaroso lo que pasó... fíjense como ella nunca dice mi nombre porque sabe que si dice mi nombre yo le puedo hacer denuncia, le hablo Burlando, le digo injuria, falsas acusaciones, difamación porque hablar no es gratis", aclaró.

Luego de explicar que desde que se separó de Tuli no habló de ella y mucho menos le faltó al respeto, comenzó a relatar su versión de la muerte de Molly, la perrita de Acosta que terminó falleciendo ahogada en el lago del country donde vivían. "Ella estaba en Córdoba y yo le dije, ´trae tu perro´ porque cuando íbamos a Córdoba se ponía re contenta de que veía a su perrito. Lo trajo y después se compró a Chuflito. Nos mudamos a la Dolfina, nos vamos a otra casa, aproximadamente en junio o mayo de 2021, pero primero que nada, los perros Tuli, eran responsabilidad tuya y si se perdieron o algo por el estilo, yo no soy el culpable", dijo.

Cabe aclarar que Oky fue denunciado hace pocos meses tras haberse difundidos videos de él maltratando a la gata de su actual novia. "De mí puedo decir lo que quiera, pero ya decir que maté un perro, sabiendo lo que me pasó hace unos meses, con esa funa que me armó toda la comunidad de Bruno. Ella llevó a los dos perros a mi casa, vivíamos juntos, y un día salimos los dos y cuando volvemos ninguno de los dos perros estaba. Los salimos a buscar por todo el barrio, todo el día. Ella estaba muy mal, estaba llorando, rezándole a Dios, me había dicho que en un sueño Dios le había revelado que una persona lo tenía al perro", detalló el tucumano.

Según explicó, la casa tenía un patio y detrás "había un lago". "Llamamos a la portería de donde nosotros estábamos, a la portería general, hacemos un bondi, yo subí historia, subí historia a ella, subí historia a Manzana, hicimos de todo, se hacen como a las 12 de la noche, ella no paraba de rezar, de pedirle a Dios que por favor acerque al perro, que no sé qué,, yo ya en un momento me cansé de buscar, porque literalmente, no aparecían y en un momento me acuesto y cuando cierro los ojos escucho muy a lo lejos el llanto de un perro. Me metí al lago en medio del infierno y lo encuentro a Chuflito, que es el perro que está vivo y que tiene en su casa", describió.

Lit Killah y Tuli Costa con el perrito que sobrevivió

De acuerdo con Oky, el perro estaba "moribundo" y afortunadamente sobrevivió. Mientras que el otro -aclaró- apareció al día siguiente sin vida, luego de que personal del country lo hallara ahogado en el lago. "Esa es la historia, no es que yo estaba en la casa, lo ahogué al perro y lo tiré, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ¿qué lógica tiene eso? Los perros ya no estaban, yo no maté a ningún perro. Fue tu responsabilidad y eran tus perros, y se perdieron cuando nosotros dos nos fuimos juntos y volvimos juntos, y los dos perros ya no estaban; yo te rescaté Chuflito del lago, y hoy está vivo gracias a mí, y lo sabés, porque si no, también se ahogaba", cerró.