Laurita Fernández en BBN: del desafío de Matilda a cómo se prepara para interpretar a Elle Woods

Laurita Fernández es multifacética, se preparó toda su vida con danza, actuación y canto para brillar en la calle Corrientes con papeles protagónicos y grandes producciones. El sueño llegó y después de tantos años, consiguió el papel de la señorita Miel, la dulce maestra de Matilda y la mujer que ama a los niños.

En esa obra de fantasía, color y música, la actriz aseguró en diálogo con BigBang que pudo trabajar aspectos de su carrera que nunca antes había explorado, conectar con el público infantil de una manera única y tomar carrera para su próximo paso como Elle Woods en "Legalmente Rubia".

Laurita Fernández.

¿Cómo te sentís después de haber hecho la obra y ahora volver?

-¡Uy! Con muchas ansias porque lo distinto, lo diferente con la vez anterior es que antes del estreno no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, en cambio esta esta vez ya sabemos lo que viene, lo que vamos a vivir, qué es lo que vamos a sentir. Y eso hace que me den más ganas de estrenar y sí, volver a sentir toda esa magia que vivimos, es único, fuimos muy afortunados con todo lo que pasó, con toda la repercusión, con todo el éxito y la respuesta del público, entonces la posibilidad de volver a vivir eso es increíble. No sabíamos si se iba a poder volver a hacer, el Gran Rex es un teatro muy solicitado y realmente hay muchos artistas y músicos que también tenían fechas y cuando se abrió esta brecha de un mes ahora en verano para hacer una despedida definitiva y todos dijimos "sí, a full, estamos".

¿Cómo fue trabajar con chicos, anteriormente dijiste que por ejemplo se sabían todas las letras?

-Si, unos genios, la verdad es que al principio teníamos un poco de miedo de no saber o qué decir, será para muchos la primera experiencia en un escenario, entonces una también se empieza a responsabilizar de que sea algo que les quede en el recuerdo para toda su vida, que la pasen bien. ¡Y fue increíble! Están preparados, te decía que son muy profesionales, se sabían todo, a su vez ellos tienen sus reemplazos y entonces se sabían su rol y el del cover al que estaban haciendo, al que tenían que cubrir. Les ha tocado a los reemplazos hacer de Matilda y demás y lo han hecho impecablemente también. Una sorpresa maravillosa. Y la verdad es que lo lindo que tiene la obra en sí que es muy mágica, que de pronto a los adultos nos hace sentirnos niños y claro por un ratito. Te invita a jugar, y a estar en ese código, en ese mundo. Hay un momento de la obra donde tiramos avioncitos de papel y es el único momento donde interactuamos con la platea... empezamos a mirar a la gente y vemos como los adultos están a full jugando con los avioncitos, tirandolos para un lado y para el otro, están re copados con eso y creo que habla de esa magia que a veces mencionamos y que se genera acá en Matilda, por lo menos a mí no me ha pasado.

Es que encima tu personajes bastante especial, es el que lleva la ternura, el amor, entre todo ese caos... ¿cómo te sentís interpretándolo?

-¡Total! Es cierto. Es muy lindo también interpretar un personaje que ya muchos conocen, que ya han visto en una película, entonces vos ya sabés cómo es ese personaje y te encariñaste con él. Y bueno, ese era parte del desafío, hacer mi propia versión de eso pero también captar ese espíritu tan lindo que tenía la señorita Miel y todo terminó de encajar cuando empecé a hacerlo con los chicos, porque al principio no ensayabamos tanto con ellos por una cuestión de minoría, ellos estaban en el colegio y no ensayaban tanto, ahora cuando empezamos a fusionarnos y estuve con las nenas fue realmente mágico.

¿Qué fue lo que hizo Laurita de la señorita Miel y viceversa para lograr esa fusión?

-Bueno, fue una construcción del personaje en todos sus aspectos, como lograr algo muy realista en un mundo tan caricaturesco. Los padres de Matilda y Tronchatoro manejan un color muy exagerado y Matilda y Miel son más realistas, ir por otro camino y para mi fue todo un desafío porque era algo muy distinto a lo que yo venía haciendo. Pero desde esa verdad, desde esa construcción se generó el vínculo.

Laurita Fernández.

¿Y qué esperás ahora de estas cuatro semanas que les quedan?

¡Disfrutarlo! y que la gente también venga al teatro y lo disfruten y se vayan eufóricos y contentos como lo han hecho en el invierno porque el final, que es cuando se enciende la luz de platea y de pronto ves a toda la gente desde el escenario y los ves re copados y se van contentos, es una sensación de no creer...

¿Qué sentís vos como artista después de haber pasado por tantos rubros y ahora hacer esto que es un musical, una superproducción de Broadway, con este escenario increíble?

-Bueno, yo me preparé toda mi vida y estudié mucho para este tipo de proyectos, quizás para estar lista. Así y todo sigo sin poder creer la inmensidad de esto y esto que decías, son cuatro productoras que se fusionan para crear este espectáculo, son más de 200 personas trabajando todos los días para que esto suceda, no se escatimó en nada, entonces me me pone muy contenta que haya habido tanta respuesta del público porque significa que se va a seguir apostando en nuestro país a este tipo de espectáculos y ahí hay mucho talento, y mucha gente capaz de poder hacerlos en todos los roles, aspectos y rubros. no solamente los que estamos arriba del escenario. Con Miel puntualmente pasa que tiene canciones que eran muy difíciles y a mi me representan un desafío vocal muy interesante también, lo encaré desde ese lado y lo pude saber con anticipación así que puse manos a la obra desde ese momento, todo lo que pueda ensayar, lo ensayo, aprovecho todo el tiempo que pueda.

La señorita Miel y Tronchatoro en la obra de Matilda.

¿Ensayás sola en tu casa?

-Si, de hecho ahora por ejemplo estamos reestrenando Matilda acá y yo ya estoy ensayando Legalmente Rubia en casa.

¿Cómo te preparás para eso?

-Ya te digo, en unos días me voy a teñir bien de rubio como Elle Woods, también es un show que va a tener música, humor y baile. Va a ser un mega show.

Dejando a la señorita Miel para entrar en Legalmente Rubia...

-Sí, con un elenco increíble también, no lo van a poder creer. Es un desafío también, cuando lo ví supe que quería hacerla, así que en eso estamos.