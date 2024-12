"Le robaron la tarjeta de débito": Le vaciaron la cuenta a Ritó para hacer compras navideñas

María Eugenia Ritó volvió a ser noticia, esta vez por un insólito robo que podría haber sido sacado de una comedia navideña. En plena víspera de Nochebuena, mientras los hogares se preparaban para celebrar, a la ex vedette le robaron su tarjeta de débito en un supermercado del barrio de Belgrano. Los ladrones no escatimaron: gastaron 300 mil pesos en compras navideñas, dejando su cuenta bancaria prácticamente vacía. El hecho fue revelado por Pepe Ochoa en el programa LAM, donde detalló que el robo ocurrió mientras Ritó realizaba sus compras. "Le vaciaron la cuenta en el mismo supermercado. Compraron de todo y más", afirmó Ochoa.

María Eugenia Ritó

Según el panelista, la cuenta bancaria fue pausada tras detectar el sospechoso gasto. Si bien el robo fue un golpe para Ritó, los espectadores no pudieron evitar imaginar qué tipo de fiesta habrían montado los responsables con semejante presupuesto. "Con 300 mil pesos, los ladrones probablemente organizaron una cena que haría temblar al mismísimo Papá Noel", bromeó uno de los panelistas del ciclo de América TV y conducido por Ángel de Brito. "Le robaron la tarjeta de débito en el supermercado del barrio de Belgrano y le vaciaron básicamente la cuenta con compras para la nochebuena", describió Ochoa.

Y afirmó: "Acaban de pausar la cuenta porque se dieron cuenta de que fue esa cantidad de dinero en ese supermercado". El hecho puso en debate la responsabilidad de los cajeros, ya que el uso de la tarjeta no fue acompañado de un pedido de identificación. Lo cierto es que este no es el primer episodio controversial que protagoniza María Eugenia Ritó en el año. En agosto, la ex vedette protagonizó un escándalo en el Microcentro porteño al chocar su auto contra contenedores de basura. Testigos afirmaron que la ex modelo, tambaleante y visiblemente afectada, se negó a realizar el test de alcoholemia y a presentar su documentación.

Las imágenes capturadas por un vecino mostraban a Ritó rodeada de policías, mientras su vehículo blanco permanecía estacionado tras el impacto. En el programa LAM, los panelistas especularon que Ritó podría estar bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, ella desmintió el incidente en un audio: "Fue un toquecito, nada más. Está todo tranquilo". A pesar de sus intentos por minimizar el accidente, el video mostraba una realidad diferente, y De Brito no dudó en enviarle un mensaje directo: "No manejes si estás mal, no te mates ni mates a nadie".

Ritó chocó contra unos contenedores y se negó a hacer un test de alcoholemia

De esta manera, el robo de su tarjeta de débito suma un nuevo capítulo al año cargado de incidentes para Ritó. Entre tarjetas desaparecidas, cenas navideñas ajenas y choques en el Microcentro, la e xvedette sigue dando de qué hablar. Quizás este 2025 sea el año en que decida cambiar las polémicas por un poco más de calma. Mientras tanto, los espectadores siguen atentos a cada giro inesperado en la vida de esta figura mediática que, guste o no, siempre encuentra la manera de ser protagonista.