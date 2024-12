Preocupa la salud de Thelma Fardín: "Voy a enloquecer del dolor"

En plena víspera de Navidad, Thelma Fardín sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar el problema de salud que atraviesa y tras abrir su corazón, hizo un pedido especial que no pasó desapercibido.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 900 mil seguidores, la actriz brindó detalles de su privacidad: " Quizás lo que tengo es una sacroileítis . Si leés y tenés la receta o el tratamiento o la persona milagrosa, pasame el dato de regalo navideño. Voy a enloquecer del dolor", escribió en una historia en letras blancas junto a una postal donde se la pudo ver agarrándose la cabeza con las manos.

Ante un fuerte dolor, Thelma Fardín pide consejos a sus seguidores

Ahora bien, ¿Qué es una sacroileítis? se trata de una una inflamación de la articulación sacroilíaca, que se encuentra en la parte baja de la columna vertebral y conecta el hueso sacro con el hueso ilíaco, causando dolor y rigidez en los glúteos o la espalda, al punto de extenderse a una o ambas piernas . Incluso, estar de pie o sentado durante mucho tiempo o subir escaleras puede empeorar los síntomas.

Si bien ante cualquier dolor y malestar es fundamental recurrir a la asistencia de profesionales de la salud, hay varios tratamientos para disminuir el dolor: es aconsejable el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el uso de cinturones para alinear correctamente la pelvis. No obstante, si el malestar persiste, el médico puede sugerir anestésicos o corticosteroides inyectables. En casos extremos en los que no se logra mejoría, la cirugía para la sacroileitis también puede ser una opción .

Con problemas de salud, Thelma Fardín no pierde el tiempo y promociona su libro

Luego de exponer su dolor en redes sociales, la joven aprovechó la atención de la audiencia para promocionar su libro No Callaras, disponible en su página web a un valor de $21.900 pesos: "Todo lo que necesitás es leer", se pudo leer en el separador.

Tras promocionar el libro de su autoría, Thelma Fardín permaneció inactiva de Instagram, sin compartir los consejos que pudieron darle sus seguidores para aliviar el fuerte dolor que sufre por la posible sacroileítis.