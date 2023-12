Leonora Balcarce y la nueva peli en la que expone los mandatos que todavía atraviesan las mujeres

Aunque se asume poco memoriosa para algunas cosas, Leonora Balcarce mira para atrás y no le cuesta revivir el tramo recorrido. "A veces veo cosas en la tele y recuerdo cómo era mi vida hace 20 años. Éramos bebés", resalta la actriz, que en ese pasaje de al menos dos décadas, cuando daba los primeros pasos televisivos, forjó mucho de lo que es hoy.

"Creo que debo estar más plantada. Mejoré un poco en algunas cosas y en otras sigo bastante igual", analiza la intérprete y protagonista de Ven a mi casa esta Navidad, ópera prima de Sabrina Campos -que estrenó en cines el 7 de diciembre- que enmarcó su vuelta a la pantalla grande.

Ven a mi casa esta Navidad

"Me pareció re interesante el planteo, que sea sólo una locación. Se filmó en un momento medio complicado, al borde con el covid y lo hicimos en cuatro semanas nocturnas bastante arduas, que no es algo menor", revive la ex Montaña Rusa, sobre el rodaje de la comedia dramática y retrato intimista de tinte navideño.

"Hice audición, gustó lo que hice pero primero me contaron de qué se trataba y solo con un par de escenas leídas ya me entusiasmaba contarlo. Después ya empezamos con el viaje de los ensayos previos", cuenta a BigBang, la actriz formada con Julio Chávez.

¿Cómo fue sumergirte en ese viaje, que además expone algunos de los mandatos con los que todavía conviven muchas mujeres?

-Sí, a partir de cierta edad... Es algo que todas las mujeres un poco hemos vivido, por lo menos a mí me ha pasado eso de los mandatos sociales, de por qué a esta edad esto o por qué no estás en esta. A esta mujer todos le desean que la próxima Navidad esté con alguien, lo que la mata porque por ahí es una elección estar solo o no.

Lo que está bueno también del cine es que no es tan inmediato y ensayamos un montón. Ella es una directora muy de dirigir y eso me re entusiasmó. O me decía: "Estás haciendo trompita...". Cosas que uno tiene con el cuerpo que no se da cuenta y la conciencia de hasta el más mínimo gesto tenerlo controlado. Cuando te toca un director así, vas medio ciega. A veces te toca que medio te dejan hacer y una tiene que autodirigirse.

¿Te pasó mucho eso?

-Son diferentes maneras. Algunos por ahí confían más en otras cosas y dejan al actor que tome sus propias decisiones. Más a la deriva. No tan en el detalle, la gestualidad o manera de decir. A mí me encantan los directores que te guían como si estuvieras manejando un camión. Además tenía la cámara muy encima en este peli, que era otro tema jaja. Me cuesta un montón verme a mí todo el tiempo. Cuando estaba filmando no me daba tanto cuenta. Pero miré la película y digo: "Basta, no me puedo ver más".

No tuve que volar muy lejos para entrar, no sólo por la edad del personaje que es la mía sino por todo el tema de los mandatos, lo que le dicen. A mí me ha pasado con otras cosas y la gente se siente con derecho a opinar de algo tan íntimo".

¿Fuiste de seguir un poco lo que se esperaba de vos, un otro, la familia?

-La verdad que no. Ya partiendo de que no tengo una familia convencional ni tuve, para nada. Ni mi madre ni mi padre han sido para nada convencionales. No sé si es malo o bueno, en algunas malo y en otras también forjaron lo que soy. Pero nunca tuve mandatos establecidos. Aunque viste que los de afuera siempre te tiran: "Qué raro que vos no convivís y estás de novia hace un montón o qué raro que todavía no tenes hijos". Que por ahí uno ni los tiene, pero te los inculcan y medio que no sabés qué pensar.

¿En tu casa se respiraba otra libertad?

-En mi casa no tenía estructura familiar, había, por ahí, libertad en otras cosas. Yo empecé a trabajar muy chica y eran más relajados con el tema del colegio, rendía libre. Y en otro sentido no era tanta libertad, entonces eran los dos extremos. No sé qué se esperaba de la hijita mujer... de qué haga de su vida... Pero no me han mandado a hacer nada convencional digamos.

No esperaban que seas madre, tampoco.

-No, en mi casa no. Pero el entorno, en su momento, sí. Como lo que le pasa a este personaje: "Bueno, ya tenes 40. ¿Qué onda? ¿Tenés hijos? ¿Vas a estar en pareja?". O la idea de que si no los tenés a cierta edad, seguro sos un infeliz.

¿Seguís conservando el mismo encanto por el cine como cuando empezaste o hay algo que se pierde en el camino?

-La otra vez una amiga, que no es actriz, hizo una participación en una peli y me decía: "No puedo creer que te guste hacer cine, es agotador, repiten todo. Estás de noche, horas para hacer una toma". Y sí, la verdad que me gusta. Es sacrificado, pero no perdí el encanto para nada.

En algún momento te alejaste del circuito más comercial. ¿Cumpliste un ciclo con la televisión? ¿Llegó a abrumarte ese lugar?

-No, las veces que hice tele la pasé re bien. Hubo un momento donde me empezaron a llamar para hacer siempre los mismos personajes y empecé a decir no, porque estaba para otra cosa. Y dije: "Paremos un poco, cuidémonos un poco. No gastemos aceite sin sentido". Y me prioricé un poco yo.

En esa época vino la maternidad y te habrá venido bien también...

- Sí, fue a la par. Me acuerdo cuando mi primer hijo tenía un año, me había salido algo para hacer y pensaba: yo quiero laburar, porque siempre fui independiente y me gusta. Le di mil vueltas, pero al final no lo hice porque me iba a tener que ir 10 horas de mi casa y nadie me aseguraba que iba a poder estar ahí con el bebé. Tampoco lo terminé lamentando tanto, porque hay momentos que después no vuelven. No tenía la necesidad tampoco de tener que salir a laburar sí o sí.

¿Criar a dos niños también es un talento?

-Creo que la paciencia es un talento ja, ja. Las madres hacen cosas casi inimaginables. Yo he estado enferma, con fiebre, sintiéndome pésimo y he sido la única de la casa que ha seguido adelante teniendo que preparar la comida, hacer las cosas básicas. Sobre todo cuando son chiquitos, no tenés feriados. Y la paciencia la trabajás todos los días. También en la vida, no sólo como madre. Pero te hace trabajarla mucho porque tenes que tener niveles de tolerancia altos. Es un trabajo constante.

Siendo pública, nunca fuiste de exponer más de lo que tu profesión requería. ¿En la era redes sociales, estás atenta a lo que subís o dejas de compartir? ¿Sos cuidadosa de esa ventana?

-No, subo bastantes cosas. A mis hijos los muestro, por ahí no el colegio donde van y tengo cuidado, pero no es que no los muestro. No tengo un tema con eso.

Ya con ellos un poco más grandes y tantas etapas cumplidas, ¿tenés la sensación de haber vivido muchas vidas en una sola? Como una serie de varias temporadas.

-Sí, obvio. De hecho, la otra vez veía unos capítulos de la serie Soy tu fan y me vi como en otra vida. Recuerdo cómo era mi vida hace 20 años.

¿Otra versión tuya o no tan lejana?

-Creo que debo estar un poco más... no sé si la palabra es plantada. Pero mejoré un poco y en otras creo seguir bastante igual. Pero cuando te pasan los años indefectiblemente cambias.

A esta altura del partido. ¿Te acostumbraste o malacostumbraste a trabajar con amigas actrices?

-Sí, tuve la suerte más que malacostumbrarme ja,ja. El año pasado hicimos una obra con Romina Ricci que la dirigía y es un lujo. Laburar con un amigo son cosas que se dan no sé si tantas veces y a nosotras se nos dieron bastantes.

Y estrenar en una sala de cine, en un momento tan difícil del país. ¿Lo registrás o pasa de largo?

-Sí, obvio que lo recontra registro. Y es algo que tenemos que cuidar los que estamos en esto. El cine es un patrimonio. El cine argentino nos ha dado un montón de trabajo, a mucha gente recontra talentosa y es parte de nuestra cultura.

¿Qué tenes ganas de contar hoy? Tengo entendido que has hecho menos comedia de la que te gustaría...

-Sí, puede ser. Esta peli tiene bastante aunque yo no estoy con una cara muy feliz jaja. Pero sí, me divierte la comedia y me gustaría hacer más, no sé si es algo pendiente. Y que te llegue un guión como este y te guste tanto tampoco es tan común. Desearía más de esas cosas.

En algún momento emprendiste como diseñadora. ¿Volviste a abrir esa ventana?

-No, no se me dio. Intenté ir por diseño de interiores, diseño de ropa y todo bien. Me encanta arquitectura también, pero no soy tan genia para ponerme estudiar otras cosas como Medicina, ponele.

Pero no siempre fuiste actriz...

-Antes trabajé de vendedora, de moza, de otras cosas. Y después esos caminos que abrí de diseño siempre fueron más para acompañar a la actuación que no deja de ser un trabajo bastante inestable. Si no te gestionás vos, estar a la espera de alguien nunca me gustó. Hace un año y pico estoy incursionando más por la escritura, de hecho terminando un proyecto que ya no es más proyecto y es un hecho.

¿En qué formato?

-Es formato novela, en principio. Después, no sé.