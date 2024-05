El vueltito hot de la "China" a Ángela Torres y Rusherking por el "despecha' gate"

En las últimas horas, Ángela Torres volvió a encender la mecha cuando le preguntaron (una vez más) si había dejado de seguir a Eugenia "la China" Suárez en sus redes sociales, tras blanquear su relación con Rusherking. Desde ese momento, los "entornos" de ambas actrices se encargaron de transmitir en off distintos ataques cruzados.

La novela tuvo su inicio cuando comenzaron los rumores que vinculaban a Torres con el ex de Suárez. En ese momento, los seguidores de la "China" se dieron cuenta de que, pese a que tenían una buena relación, la actriz había dejado de seguir a Ángela en las redes. Toda una señal en estos tiempos de virtualidad extrema.

En su momento, Torres le bajó el precio a las preguntas de los noteros pero, en las últimas horas, la actriz se cansó y comenzó a responder sin filtros. "Ese día, cuando los vi a la salida de Luis Miguel, te pregunté por qué te había dejado de seguir alguien, una ex de él y después la dejaste de seguir vos", le preguntó un notero de Socios del Espectáculo.

Ángela Torres y Rusherking en el recital VIP de Luis Miguel

Sin pelos en la lengua, Ángela retrucó: "No, yo nunca dejé de seguir a nadie". "¿Nunca la seguiste?", resistió el notero. "Sí, la seguía, pero creo que fui bloqueada, ni idea. Yo no me hago mucho cargo, pero yo no dejé de seguir a nadie. Imaginate, cada uno con sus procesos y su vida y su mundo personal. Yo no me voy a meter en eso", disparó la actriz.

Después de las declaraciones de Torres, los "entornos" se activaron. Y así, aparecieron distintas versiones sobre el enojo de la "China" para con la actual novia de Rusherking.

"En su momento, yo le había preguntado (a la 'China'): 'Che, pero Rusher está con Ángela, ¿ustedes no eran muy cercanas?'. Y me dijo 'Éramos más que cercanas'", reveló la panelista Pochi de Gossipeame. Según Suárez, lo de Ángela entraría en la categoría del "icardeo". "Ellas eran muy cercanas. Ángela estuvo en el estreno de su canción Lo que dicen de mí. Y, en ese momento, la 'China' estaba con Rusher".

Casi de inmemdiato, desde el "otro bando" se encargaron de filtrar el verdadero motivo de la separación entre Suárez y Rusherking. "El que quiso terminar la relación fue Rusherking y ella quedó muy dolida por la finalización de esta relación, quedó muy marcada", sumó Pochi.

La story con la que la "China" blanqueó su nueva relación

Atenta a las filtraciones en la prensa, la "China" no tardó en responder a su manera. Después de meses de negarse a blanquear su relación con Lauty Gram, la actriz respondió a las acusaciones de "despechada" y se mostró junto al trapero. Lo hizo, claro, desde las redes sociales del cantante.

El posteo no fue ingenuo. La pareja se mostró abrazada, con la "China" en primer plano y la canción que acompañó la historia fue Más rica que ayer, de Anuel AA, Mambo Kingz y DJ Luian. Y, como era de esperarse, la letra lo dice todo.

