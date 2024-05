El diario íntimo (y sexual) de Milei: Giorgia Meloni, sus "tiritos en Roma" y el encuentro secreto

Argentina, país generoso. Desde que asumió como presidente de los argentinos, Javier Milei disfruta de las mieles del poder en todos sus sentidos. Además de los millonarios viajes privados que financia con la plata del Estado, el primer mandatario alimenta cada vez que puede su perfil de "semental".

A su fugaz y mediático romance con Fátima Flórez, se le sumó el blanqueo de un affaire vintage que el libertario mantuvo tiempo atrás con la diputada nacional Lilia Lemoine. Un vínculo que, según trascendió, no sólo habría disparado los celos de la humorista, sino que se mantendría vivo con escenas de celos incluidas y que condicionan incluso decisiones de la agenda política nacional.

Lilia Lemoine reconoció haber mantenido una relación sentimental "secreta" con Milei

En las últimas horas, Jorge Rial reveló detalles de las charlas íntimas que el presidente mantiene con sus amigos y "confidentes". ¡Atención Cancillería! Se puede abrir un nuevo frente internacional si Giorgia Meloni, primera ministra italiana, se entera de lo que el argentino anduvo "boqueando" sobre ella, tras el encuentro que mantuvieron en Roma.

"Karina (Milei) y Sandra (Pettovello) se pusieron re incómodas en Roma. Se me tiraba encima, ya no sabía cómo esquivar los lances. Un día, estando yo ya en Buenos Aires, me llamó por teléfono a la madrugada para decirme que quería perfeccionar su español".

Según Milei, la italiano no paró de tirarle tiros en Roma

Rápido de reflejos, el presidente hizo una propuesta concreta: "Le dije que no había problema, pero que por la diferencia horaria, las charlas tenían que ser a la noche o a la madrugada hora argentina. Me dijo que no. Ella quería encontrarse personalmente conmigo".

Pero la charla no se terminó ahí. Según el libertario, Meloni le pidió que coordinaran un encuentro secreto para poder "perfeccionar su español". "Me dijo que arregláramos para ir yo o que venga ella; o buscar algún punto neutral aprovechando algún viaje de ambos. Es de armas tomar", se jactó.

Milei en "rol seductor"

Los supuestos avances de la mandataria italiana causaron, según Milei, una de las peleas más fuertes que mantuvo en su momento con Flórez antes de anunciar de forma intempestiva su separación.