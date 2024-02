Los números rojos del Bailando en América: "Tinelli gastaba 19 palos por día y recaudaba sólo 6"

Si hay alguien que arrancó con el pie izquierdo este 2024 fue, sin lugar a dudas, Marcelo Hugo Tinelli. El conductor fue acusado de "vaciar" a San Lorenzo por el actual presidente de la institución, Marcelo Moretti; recibió una carta documento de parte del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) reclamándole que se ponga al día con el pago adeudado de salarios y fue repudiado públicamente por la Asociación Argentina de Actores.

Marcelo Tinelli

Según pudo saber BigBang , la deuda de LaFlia, la productora que encabeza Tinelli junto a Chato Prado, Federico Hoppe y compañía, asciende a $260.739.000, por lo que no es de extrañar que la empresa no abone los respectivos salarios de sus empleados. Como si esto fuera poco, en lo que va del 2024 LaFlia registra un total de 45 cheques sin fondo rechazados, de acuerdo a la información brindada por el Banco Central de la República Argentina, por un total de 79 millones de pesos.

Fue en este contexto que Marina Calabró dialogó con Jorge Rial en su ciclo radial en El Observador y el periodista dio detalles de lo que fue el primer año de Tinelli como gerente de programación de América TV. "La verdad que no fue un buen año. De hecho, gastaba 19 palos por día y recaudaba 6. Eso es un problema grave. Vos sabés que los auspiciantes son fundamentales", subrayó y se refirió directamente al rating que generó el Bailando 2023: "Los números tampoco fueron para explotar".

El conductor de Arganzuela remarcó que la señal de Daniel Vila dejó pasar la posibilidad de superar a un muy disminuido canal Trece, que viene en picada. "Yo pensé que con Tinelli, América no sólo se le podía acercar a El Trece, en un año malo de El Trece, y no pudo. Ni siquiera se le acercó. Fue muy malo lo de El Trece y ni así pudo. Me parece que Tinelli está cómodo en el lugar donde está, como podría estar cómodo yo en Intrusos todavía". explicó.

Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, en pleno coqueteo durante el Bailando 2023.

Y continuó: "Pero llega un momento en que decís 'bueno, tengo que hacer otra cosa'. Yo tomé la decisión de hacer TV Nostra, que fue el fracaso más exitoso de mi vida. A mi me sirvió mucho de verdad porque me di cuenta de los errores que cometí, de dónde estaba, de lo que me rodeaba. Me di cuenta de dónde estaba. Y me di cuenta también de que necesitaba un cambio. Lo tomé como eso. A veces hay que pegarse un palo para salir. Y creo que Marcelo necesita un palo".

De acuerdo con el conductor de Radio 10 y C5N, profesionalmente a Marcelo "le cuesta mucho salir de ser Marcelo Tinelli". "Y creo que en algún momento va a tener que salir de ahí. Él no se da cuenta. Está agarrado al pasado. Y ya está. Estamos grandes. Yo creo que se lo pegó pero nosotros no se lo estamos diciendo. Nosotros somos los médicos que le decimos 'quédese tranquilo que todavía hay esperanza' y estamos mirando los números...y el electrocardiograma está jodido", remató.

Al final de la entrevista, Rial aclaró: "Mirá, nosotros nunca fuimos amigos. La última vez que hablé con él fue un día antes de que saliera al aire, es decir el año pasado. No hablé más. No soy amigo, no fui a comer nunca a la casa. Bueno el vino a la mía pero por otros temas, no a comer. No tengo esa relación". Recordemos que Calabró había contado que intercambió algunos mensajes con el conductor "en no muy buenos términos".

Marcelo Tinelli nunca logró que el Bailando 2023 pase los 10 puntos de rating

Además, dio detalles de las insólitas respuestas que le dio Tinelli al ser consultado por el conflicto salarial: "La respuesta de él es que no me meta en su vida privada". Según la panelista, el hincha del "Ciclón" le dijo "que él hace lo que quiere con su dinero, que no me tiene que dar explicaciones a mí...". "Después me dijo que los empleados tendrían que estar agradecidos de que les da laburo y que lo están", contó Calabró y destacó que Tinelli no le desmintió ninguna de las deudas que le sacó en cara.