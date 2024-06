Lucía Galán contó que atraviesa un delicado estado de salud: "Es premaligno y está en el páncreas"

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Lucía Galán dio a conocer que a sus 63 años debe enfrentar un delicado pronóstico que le dieron sus médicos y por el que además deberá ser operada. "Quise dar personalmente este mensaje para que tengan la noticia de primera mano. El año pasado en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, hicieron milagrosamente un descubrimiento que es que encontraron un quiste premaligno en el páncreas, en mi páncreas. Se hizo un seguimiento exhaustivo en todo este tiempo y la conclusión a la que se llegó es que bueno, que tengo que ir a cirugía", contó.

Visiblemente conmovida y mirando fijamente a la cámara, la cantante dio detalles del procedimiento al que deberá someterse en los próximos días. "Tienen que cortar la cola del páncreas que es donde tengo el quiste pegado a la pared, es un quiste mucinoso como lo llaman los médicos y esto es para prevenir el cáncer de páncreas, esto fue un hallazgo milagroso que a pesar de todo lo difícil que va a ser atravesar esto, agradezco a Dios que me lo hayan detectado a tiempo", manifestó.

Pensando en la gran cantidad de personas que podrían estar viviendo lo mismo que ella, Lucía le pidió a los médicos "que hagan estos controles de abdomen para quizás prevenir tantos y tantos cánceres de páncreas que cuando ya se sienten o cuando ya uno está mal, ya es demasiado tarde porque hizo metástasis por todo el cuerpo". "Yo en este momento voy a estar en cirugía acompañada por supuesto de mi familia, de mi hija que viene de Madrid", DETALLÓ.

Finalmente, la artista cerró su mensaje enviándole un saludo a sus seguidores, les agradeció el apoyo que le vienen brindando y les prometió que seguirá compartiendo este tipo de videos para mantenerlos informados sobre su salud. "Sé que ustedes son muy respetuosos con nosotros, a todos los amigos de todo el mundo muchísimas gracias, seguramente van a armar cadenas de oraciones que me van a venir muy bien, un beso grande, gracias", concluyó.

Lucía Galán contó que atraviesa un delicado estado de salud

En cuestión de horas, el video que subió la integrante del dúo Pimpinela cosechó una gran cantidad de "likes" y miles de comentarios. "¡¡¡Te amamos!!! Confío en tu fortaleza. Rezo por vos y por verte pronto sobre un escenario dando lo mejor como siempre", escribió Soledad Pastorutti; "Amiga querida, somos muchísimos alrededor del mundo acompañándote! Bien pronto estarás gritándole a Joaquín, como corresponde! Y gracias a Dios por este hallazgo!", le dedicó la periodista Silvina Chediek; mientras que Julia Zenko optó por darle ánimos a Lucía: "¡Vamos Luchi! Acá estamos todos los que te queremos teniendo los mejores pensamientos".

El posteo de Lucía Galán a su hija Rocío

Vale remarcare que dos días antes de revelar públicamente que atraviesa un delicado estado de salud, Lucía le había dedicado unas sentidas palabras a su hija, Rocío, a quien definió como su gran sostén en este momento. "Rocio, hoy, a sus 27 años, es mucho mas que mi hija, es mi sostén cuando voy cayendo, es mi compinche en planes divertidos, es quien me calma cuando no encuentro el norte, es la que me ubica cuando no veo con claridad. Es todo. Gracias hija querida por estar una vez mas junto a mi en este momento. Te amo como no se puede explicar con palabras", escribió la cantante en un posteo que cosechó cientos de hermosos comentarios.