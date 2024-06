Dady Brieva en guerra con el consorcio de su edificio: tiene una deuda de casi $10 millones en expensas

Una crisis financiera atraviesa la vida de Dady Brieva, quien está cerca de ser ejecutado por una deuda de expensas de casi 10 millones de pesos por los tres departamentos que alquila en un lujoso edificio del barrio porteño de Puerto Madero. Esta situación generó una disputa en el consorcio, en donde el comediante quiere que su esposa Mariela "La Chipi" Anchipi pase a ser nombrada administradora.

"El señor Dady Brieva, que vive en Puerto Madero en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos de su primera mujer, debe exactamente 9.800.000 pesos de expensas y desde el mes de noviembre no las paga", reveló Yanina Latorre al aire de LAM., respecto a la situación que protagoniza el ex Midachi en el edificio Chateau.

En el programa de América TV develaron este escándalo en el que el comediante además tuvo problemas con Fernando Cerimedo, el asesor digital del presidente Javier Milei, quien tuvo que pagar una deuda de 8 millones de expensas por el departamento que le alquilaba a Brieva en el piso 17, para poder mudarse de allí, de acuerdo a lo que informó Pedro "Pepe" Ochoa. "Se terminó haciendo cargo porque se hinchó las pelotas de este tema", lanzó.

"El tipo dejó el departamento y no lo dejaban abandonar el edificio, ni a la mudadora sacar los muebles si no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio", detalló Latorre. "Cuando tenés un departamento y tenés un inquilino, tenés un contrato con el inquilino, pero el que tiene que pagar las expensas es el que tiene el departamento. Si mi inquilino no paga, tengo que pagar yo. El juicio se lo come Dady", agregó.

Dady Brieva y su pareja Mariela "La Chipi" Anchipi.

Según la pareja de Diego Latorre, "el dueño lo puede desalojar". "Traté de averiguar a quién le alquila, y no pude porque son personalidades y gente que tiene mucho dinero", reconoció la conductora en reemplazo de Ángel de Brito. "El dueño se la traspasa de la deuda, él la debe haber asumido porque está en el consorcio, y lo van a ejecutar a él. Lo habrán intimado y el dueño le habrá traspasado, andá a saber qué tipo de contrato firmó con Dady", especuló.

Al mismo tiempo, Brieva cosechó problemas con embajador de Israel, Eyal Sela, quien ocupa un piso del Chateau. Según Latorre, está "haciéndole la contrapartida" en el plan del humorista para el consorcio, con el que busca "tener beneficios" aunque "los vecinos lo detestan". "Hizo un golpe de Estado para echar a los administradores que están ahora. Ahí quiere que entre La Chipi como administradora, para tener el control", aseguró por su parte Ochoa, quien agregó que él "fue departamento por departamento pidiendo el voto para su mujer".

"Hay que ser muy boludo para no pagar las expensas y ser Dady Brieva. Es un edificio donde la expensa promedio es de un millón y medio de pesos, y lleva diez meses sin pagar, es mucho tiempo", cuestionó Latorre. El tinte anti peronista se vio en otros momentos, como en los que Cinthia Fernández afirmó que Brieva se encuentra en esta crisis porque "no tendrá tanto curro ahora que no está en el gobierno".