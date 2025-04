"Revés para Mac Allister" y "gran victoria judicial para Cami Mayan": la influencer va con todo

El sol parece estar saliendo en la vida de Camila Mayan, ex pareja del futbolista Alexis Mac Allister, luego de que este anunciara que espera un hijo con su pareja Ailén Cova. Es que la demanda por compensación económica que le realizó le dio una buena noticia tras confirmarse que la discusión no tiene que darse en el Reino Unido y que puede tratarse en la Justicia local, como ella quería.

"Revés judicial para Alexis Mac Allister. Esto es información exclusiva, me enteré por fuentes judiciales y tengo la resolución judicial", anunció la periodista Marina Calabró en el programa Lape Club Social de América TV. "La Justicia en primera instancia le dijo a Cami Mayan 'sí, señora, usted tiene razón. Esto está bien que se dirima en la Justicia argentina. No hago lugar al pedido de la otra parte (Alexis Mac Allister) para resolver esta cuestión en una jurisdicción extranjera, en este caso la del Reino Unido'", explicó.

La panelista definió el logro como "una gran victoria judicial" para la influencer que trabaja en Luzu TV. "Si la justicia le hubiera dicho: 'mire, tiene que ir a litigar al Reino Unido', ya está", afirmó Calabró, en el sentido de que no hubiera podido afrontar el conflicto en otro país. "En su momento hubo un reconocimiento por parte de él de 60,000 libras", recordó enseguida.

"Ella le pide una compensación económica, es una cuestión que está judicializada. Lo que estaban resolviendo la Justicia es la jurisdicción. ¿Qué decía él? 'La convivencia fue básicamente en Inglaterra, en el Reino Unido, por ende, si quieres litigar, litiguemos en el Reino Unido'. Esa es la posición de él, es lo que sostuvieron sus letrados en sede judicial", reveló Calabró.

Ailén Cova junto a Alexis Mac Allister.

"¿Qué dijo ella? 'No, litigar en el Reino Unido me estás complicando la vida, porque yo tuve que volver a la Argentina. Es muy difícil litigar afuera, es costosísimo. Además, vos sos argentino, tu familia es argentina, nuestra relación arrancó en Argentina, nos conocimos en la Argentina, sos Campeón del Mundo por la Argentina, campeón de la Copa América por Argentina. No me vengas con esto'", repasó la periodista.

La pareja de Rolando Barbano leyó la resolución judicial que trasladó el conflicto a la Argentina. En el mismo buscan "darle la oportunidad a la actora de acceder a un proceso donde se debata si corresponde o no lo que se está reclamando, extremo que no puede debatir en extraña jurisdicción". "La suerte del reclamo de fondo, es decir la compensación pretendida, será resuelta en su oportunidad y de acuerdo a las pruebas que produzcan en autos", resumió Calabró.