Luck Ra en La Voz: los memes que todos amaron y una propuesta de casamiento que avivó a La Joaqui

Luego de la bochornosa edición de Gran Hermano, Telefe apostó por un proyecto que nunca defrauda. En este contexto, La Voz Argentina volvió a la pantalla chica y, aunque se volvió a confiar en figuras como La Sole, Lali Espósito y Los Miranda para ocupar el rol de jurado, también se sumó un nuevo personaje que, sin dudas, se está llevando todas las miradas: Juan Facundo Almenara Ordóñez, más conocido como Luck Ra.

"¿Es tu primera vez en La Voz? Bueno, la mía también", es la muletilla con la que el cantante intenta convencer a los participantes. Y lo cierto es que el joven la tiene un tanto difícil, ya que sus colegas no solo son veteranos en el reality de canto, sino también en sus carreras musicales, donde cuentan con años de éxitos. Aunque todavía no fueron muchos los concursantes que lo eligieron, él se lo toma con humor: "Yo esperando que me elijan, al lado de gente que tiene de trayectoria lo que yo tengo de años en La Voz Argentina", escribió en su cuenta de X (ex Twitter), junto a la imagen de una foca sentada, con gesto resignado.

Luck Ra debutó como coach en La Voz Argentina

Si bien no se da vuelta por cualquier participante, lo cierto es que Luck Ra está en desventaja por sus cortos años de trayectoria. "Ahora tengo que esperar 10 programas más en #LaVozArgentina esperando a que me elijan así", comentó con ironía, acompañado por un primer plano de Guillermo Andino con los ojos llorosos.

Desde hace tiempo, al cuartetero lo comparan con Burro, el personaje animado de Shrek. Y él no tuvo otra que apropiarse de la imagen: "Lo primero que ve un participante de La Voz Argentina apenas me doy vuelta", publicó junto a una foto en primer plano del simpático burro.

Así reacciona Luck Ra a su paso por La Voz Argentina

A diario, Luck Ra demuestra estar comprometido con el programa. Y aunque ya conoce lo que ocurre —porque el ciclo fue grabado semanas atrás—, igual lo sigue por la pantalla de Telefe. "TODAVÍA ESTÁN A TIEMPO DE SUBIRSE", escribió junto a una imagen de sí mismo editada como el personaje animado. En la gala del lunes, un participante mendocino que decidió sumarse al team del cuarteto también dio un gran paso en su vida: Michael Giménez se arrodilló ante todo un país y le pidió casamiento a su novia, quien miraba atenta su audición.