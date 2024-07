Luisana Lopilato explicó por qué no muestra la cara de sus hijos pero Bublé la contradijo de la peor manera

Mostrar o no mostrar, exponer o no exponer, postear o no postear la cara de los hijos en redes sociales. Ese es el dilema que tiene la pareja que forman Luisana Lopilato y su marido Michael Bublé.

Es algo que se viene hablando desde hace 10 años, desde que nació Noah: por qué la actriz argentina no muestra la cara de sus hijos e hijas. En total tiene tres más además del mayo de 10, Elías, Vida y su última hija llamada Cielo.

En todas las fotos, las caras de los niños están escondidas

En todas y cada una de las fotos que postea Lopilato en sus redes sociales, sus hijos salen con la cara tapada o dados vuelta de modo que no se pueda establecer su identidad. Se ve que tanta es la curiosidad que la modelo argentina quiso salir a dar explicaciones.

Mientras se maquillaba hermosamente, livianito para todo el día, Luisana al final contó a todos sus seguidores la verdad: "La respuesta es simple, básicamente porque no quieren. Es simple, punto final", dijo.

La familia de Bublé y Lopilato

Luisana contó que los chicos no tienen redes sociales por el simple hecho de que "no quieren exponerse". En esa misma línea, la más graciosa de Casados con Hijos, fue clara con la idea de respetar el deseo de sus hijitos.

Sobre eso, expuso: "Cuando quieran exponerse lo harán ellos, cómo los voy a exponer yo si cuando les digo me dicen 'mamá no quiero'". Muy fiel a su estilo, dijo irónicamente: "Veo que le preocupa demasiado. Espero que tengan la respuesta justa".

Luisana y Michael

Particularmente, sobre Noah, el más grande de sus hijos, explicó: "Mi hijo tiene 10 años, así que si él no quiere sacarse fotos, cómo lo voy a obligar", se preguntó retóricamente y siguió: "Digo, sacarse una foto para compartir, cuando él quiera, querrán solitos", terminó contundente.

Pero no todo es color de rosas en esta familia que Lopilato formó con Bublé. De hecho, las contradicciones son bastantes y hay evidencias: Michael pasó por arriba a su esposa cuando compartió una foto con dos de sus hijos en el partido Winnipeg Jets vs. Vancouver.

La foto de la polémica

Allí se los ve abrigadísimos, Michael en el medio de los dos muchachitos disfrutando del partido de una manera libre y verdadera.

Michael Bublé publicó esta foto el 17 de febrero de 2024 y, casi 4 meses después Luisana Lopilato realiza esta declaración que contradiría el deseo de sus propios hijos ¿quién tiene razón?